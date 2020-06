Tovább dagad az MSZP újabb videóbotránya

Megosztás Tweet



Sokan már a 2013-as bajai álvideó botrányához hasonlítják az esetet, amibe belebukott az MSZP frakciójának akkori kommunikációs igazgatója és a párt akkori szóvivője. Korózs Lajos szocialista képviselő és a magát mentőtisztnek nevező nő magyarázkodik a hét végén megjelent videó miatt.

A kórházkiürítések embertelenségét számtalan emberi sors, valós tragédia bizonyítja a rideg számok mögött – állítja az közösségi oldalára felöltött és azóta már el is távolított összeállításban Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője az Országos Mentőszolgálat Markó utcai központja előtt.

A felvételen Korózs Lajos egy Németh Athina nevű nővel beszélget, akiről a szocialisták országgyűlési képviselője azt állítja, mentőtiszt. A riporterré előlépett baloldali politikus a beszélgetésben maga adja Németh Athina szájába azt az adatot, amit több baloldali portál ezután tényként közölt.

Az Országos Mentőszolgálat néhány órával később azt írta, hamis látszatot kelthetett egy nő, akinek nincs semmi köze az Országos Mentőszolgálathoz, de az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában sem szerepel. A videó felháborodást váltott ki a mentődolgozók körében.

Az M1 híradója kereste Korózs Lajost, hogy reagáljon a mentők tiltakozására. Az MSZP-s politikus azt mondta: nem gondolja, hogy álhírt terjesztettek volna a videóval, ezért nem is kér bocsánatot. Arra a felvetésünkre, miszerint Németh Athina nevű nőt nem tartanak nyilván az OMSZ-nál, úgy reagált:

nekem azt mondta, hogy neki ez a végzettsége, de ő nem állította, hogy állami mentőszolgálatnál dolgozott volna.

Korózs Lajostól megkérdezték azt is: akkor mégis miért szerepelnek folyamatosan a felvételeken az OMSZ gépjárművei, amire a szocialista képviselő úgy válaszolt: ő ilyen szakmai kérdésekben nem tud állást foglalni.

A történtek után Korózs Lajos eltávolította a felvételt a közösségi oldaláról.

Kiállt a videója hitelessége mellett Korózs Lajos hétfőn este az ATV-n. „A videóval az égvilágon semmi baj nincs, ott hiteles történetek vannak” – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy akkor miért távolították el a videót, azt válaszolta, hogy

nem számoltak azzal, hogy az Országos Mentőszolgálat ilyen érzékenyen reagál.

A stúdióban ott volt vele Németh Athina is, aki élő adásban is kijelentette, hogy mentőtiszt, igaz nem az Országos Mentőszolgálatnál, hanem egy magáncégnél, de hogy melyiknél azt nem árulta el.

Ahhoz sem fűzött semmit hozzá, hogy a Samaritanus Mentőszolgálat is tagadta, hogy náluk dolgozna.

Az MSZP már korábban is keveredett botrányba álvideó terjesztése miatt

Sem az Országos Mentőszolgálat, sem a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, sem az Állami Egészségügyi Ellátóközpont nyilvántartásában nem szerepel az MSZP videójában mentőtisztként megszólaló nő – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A lap azt írta, hogy a nő története hónapok óta kering ellenzéki körökben.

A Klubrádióban már április végén megszólalt az állítólagos ápoló, később feltűnt például Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán, ahol a most is előadott történetet tartalmazó kommentekben támadta a kormányt.

A cikkben emlékezetnek, hogy 2013-ban az MSZP a bajai álvideó miatt keveredett hírhamisítási botrányba.

A 2013-as bajai időközi választáson az MSZP a kormánypártok állítólagos szavazatvásárlásáról közölt videót. Arról kiderült, hogy Kőrös Gusztáv solti roma kisebbségi képviselő, aki egyébként a Gyurcsány Ferenc vezette DK tagja volt, a film készítője. Mesterházy Attila, az MSZP akkori elnöke sajtótájékoztatón a felvételre hivatkozva vádolta meg a Fideszt, hogy választási csalást követett el.

Pár nappal később azonban a rendőrség közölte, hogy a szóban forgó felvétel hamis, és azonosították az film szereplőit és helyszíneit is. Az ügy után lemondott az MSZP országgyűlési frakciójának kommunikációs igazgatója, Déri Balázs és Török Zsolt, a párt akkori szóvivője.

A 2013-as bajai ügy is megmutatta, hogy ez a módszer egy zsákutca, hiszen az MSZP választási kampánya a botrány kirobbanása után összeomlott, és a párt súlyos vereséget szenvedett a választásokon

– mondta az M1-nek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint mind Korózs Lajosnak, mind pedig az MSZP elnökének vállalnia kellene az újabb botrányért a felelősséget.

„Ahogy 2014-ben például Mesterházy Attila is távozott az ilyen és ehhez hasonló botrányok és választási vereségek hatására a párt éléről, most Tóth Bertalan és Korózs Lajos felelőssége is felmerül. Korózs Lajos az MSZP meghatározó arca, ilyen politikai botrányt nem engedhet meg magának” – fogalmazott.

Feljelentést tesz az Emmi

Rémhírterjesztés miatt büntetőfeljelentést tesz ismeretlen tettes ellen az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MSZP Facebook-oldalára felkerült videó okán – áll a tárca közleményében.

„Sajnálattal látjuk, hogy amellett, hogy a baloldalra az egész járvány alatt nem lehetett számítani, a baloldali pártok most már odáig mennek, hogy akár hírhamisítást végeznek, csak azért, hogy a kormányt támadják” – írta közleményében az Emmi.

A minisztérium szerint a videóban elhangzott hamis állítások a jelen veszélyhelyzetben különösen alkalmasak voltak az egészségüggyel szembeni közbizalom aláásására. Hozzátették: az állítások, valamint az, hogy a nyilatkozó személy „mentőtisztként” fogalmazta meg azokat, súlyosan sértették továbbá az egészségügy egész szervezetrendszerét, sárba rántva az egészségügyi dolgozók szakmai becsületét, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton is visszautasít.

Az MSZP közleményben magyarázkodott

Az MSZP közleményben magyarázkodott, azt írták: Korózs Lajos az MSZP vasárnapi videójában egy szabad idejében önkéntes ápolói munkát végző hölggyel beszélgetett. A szocialisták azt is közölték, hogy a videóban nyilatkozó hölgy mentősként dolgozik egy magánszolgáltatónál. Egy olyan cégnél, amely már az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt is hosszú évek óta együttműködött az Országos Mentőszolgálattal.

Nacsa Lőrinc: A baloldal attól sem riad vissza, hogy hazugságokat terjesszen

A baloldal attól sem riad vissza, hogy hazugságokat terjesszen a járvány kapcsán. Így reagált a KDNP frakciószóvivője az ügyre. Nacsa Lőrinc kiemelte, hogy a szocialisták által bemutatott nő nem is dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál, és az egészségügyi nyilvántartásban sem szerepel.

„A baloldal tehát attól sem riad vissza, hogy hazugságokat terjesszen, korábban is megtette, emlékezzünk csak a bajai videóhamisítási botrányra. Felszólítjuk a baloldalt, hogy fejezze be az álhírek terjesztését, mert azok riadalmat kelthettek a betegek között. Mi köszönjük a mentősök helytállását és áldozatos munkáját, és felháborítónak tartjuk, hogy az MSZP hamis videójában a mentősök becsületét rombolja” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

Volner János: Korózs Lajos távozzon a népjóléti bizottság éléről

Korózs Lajos valótlan tartalmú videója – a kamu szereplők kamu történetei – a járványveszély közepette alkalmasak arra, hogy megingassa több millió magyar egészségügybe vetett közbizalmát – jelentette ki Volner János.

A független országgyűlési képviselő felszólította Korózs Lajost, hogy ismerje el, hogy az első másodperctől az utolsóig hazugság volt, ami a videóban szerepelt, kérjen elnézést, és távozzon az Országgyűlés népjóléti bizottsága éléről.

„Felszólítom Korózs Lajost arra, hogy mivel méltatlanná vált az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnökségére, mondjon le erről a tisztségről, hiszen olyan ember az Országgyűlés méltóságát és a népjóléti bizottságot, amely az egészségügyért is felel, nem képviselheti, aki fake news videókat gyárt, és hamis színben tünteti fel a magyar egészségügyet” – mondta Volner János.

A címlapfotó illusztráció.