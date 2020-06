Tovább nőtt a migrációs nyomás Magyarország déli határain

Megosztás Tweet



A rendőrség összesítése szerint csak a hét végén több mint 340 illegális bevándorlót kellett megállítaniuk. Az M1 Híradó stábja hétfőn több vajdasági településen is járt, mindenhol találkozott migránsokkal, valamennyien azt mondták: Magyarországon keresztül mennének az Európai Unió más országai felé.

A magyar–szerb–román hármas határ közelében, Rábénál egy sikertelen határátlépési próbálkozás után visszaérkező migránsok azt mondták az M1 Híradó stábjának, hogy Románia felé szerették volna kikerülni a kerítést, de a rendőrök elfogták őket. Mindenképpen Románián keresztül megyek, Magyarországra és végül Németországba – közölte az egyikük.

Egy másik csoport nem sokkal messzebb, egy romos házban várakozott. A tervük szerint kelet felől jutnak be hazánkba, folyamatosan egyeztetnek az embercsempészekkel. Azt mondják, csak át kell jutniuk Magyarországra, itt már várják őket a segítőik, akikkel Ausztriába mennek.

Feltartóztatott migránsok a déli határnál (Fotó: Police.hu)

A magyar–szerb határ közelében sem jobb a helyzet, egy Szabadkán megszólított csoport egyik tagja azt mondta, jobb életet szeretnének, ezért Franciaországba tartanak. A vasútállomáson élünk, ott alszunk és eszünk, de ez mindig változik – mondta egy afgán férfi, aki már többször megpróbálkozott az illegális határátlépéssel, eddig sikertelenül.

A magyar határon nagyon nehéz átjutni, de mi próbálkozunk, mindenképpen az Európai Unióba akarunk jutni – mondta egy másik megszólított férfi, aki arról is beszélt a Híradónak, hogy barátai már eljutottak Londonba, onnan küldenek nekik pénzt. Útközben így meg tudják venni, amire szükségük van.

A migránsok különböpő módszereket vetnek be. Van, aki vonatokra kapaszkodik fel, mások alagutakat ásnak, Mórahalomnál pénteken találtak egy negyven centiméter átmérőjű járatot, ami már a sokadik alagút volt, amit a magyar–szerb határ alatt fúrtak a migránsok.

A magyar–szerb határon múlt hét pénteken 24 méter hosszú alagutat fedeztek fel a határőrök (Fotó: Police.hu)

Az elmúlt időszakban ismét jelentősen megnőtt a határsértők száma,

csak az elmúlt hét végén több mint 340 illegális bevándorlót állítottak meg a rendőrök itthon,

míg ma délelőttig negyven határsértővel szemben kellett intézkedni. A rendőrség összesítéséből kitűnik, hogy a déli határnál erősödik a nyomás, a múlt héten már csaknem 900 bevándorló próbált bejutni az országba.

Szakértők arra figyelmeztetnek: a nyári hónapokban még többen érkezhetnek majd a Balkánon, és nem csak a szárazföldi útvonalon. Erről számolt be az olasz nemzetbiztonsági hivatal is, amely hétfőn közölte: információik szerint Észak-Afrikában húszezer migráns áll készen az indulásra, a nyári időszakban újraindul a földközi-tengeri migráció is.

Olaszországban sokan már most elkeseredettek. Lampedusa polgármestere tarthatatlannak nevezte a helyzetet. Szerinte a szigeten pattanásig feszült a helyzet és már most is egyfajta „világvége hangulat” uralkodik.

A címlapfotó illusztráció.