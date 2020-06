Telefonos alkalmazás mutatja be a Fiumei úti sírkert nevezetességeit

Megosztás Tweet



A FiumeiGuide elnevezésű, okoseszközökre készült alkalmazás a Nemzeti Emlékhely száz legfőbb nevezetességét mutatja be angolul és magyarul.

A legújabb alkalmazással is végig lehet sétálni a Fiumei úti sírkertben, a hasznos ismertető mellett a program azt is megmutatja, merre és milyen messze található egy-egy emlékhely – mutatta be az okostelefonra letölthető applikációt az M1 Híradója.

Nem szűnnek meg a vezetett túrák sem, de mostantól már okostelefonnal is rá lehet keresni a fontosabb tudnivalókra. A FiumeiGuide-alkalmazás egyelőre csak androidos készülékeken érhető el, de hamarosan az összes típusú készüléken letölthető lesz. A Nemzeti Örökség Intézetének történészei és szakemberei abban bíznak, hogy az applikáció miatt több lesz a visszatérő látogató.

Az intézet főigazgatója, Radnainé Fogarasi Katalin szerint az alkalmazással a mintegy 60 hektáron elterülő sírkert akár nemzetközi szinten is kiemelkedő kulturális látványossággá válhat. Most száz olyan sírhely, emlékmű, mauzóleum került be a válogatásba, ami a leglátogatottabbak között szerepelt.

„Nekem az a tapasztalatom, hogy aki először eljön a sétáinkra, úgy megy el, hogy azt mondja, biztos visszajövök mert kíváncsi vagyok az írókra, a szobrokra, hiszen a város közepén egy olyan parkban sétálhatnak, ami felülmúlhatatlan” – mondta a Nemzeti Örökség Intézetének idegenvezetője, Csapó Csaba.

Radnainé Fogarasi Katalin elmondta, hogy egyelőre a „top száz” látnivaló érhető el, de a látnivalók száma nőni fog. Az alkalmazás – a magyar mellett – angolul is elérhető, így a külföldről érkezett turisták akár idegenvezetőként is használhatják a programot.

A címlapfotó illusztráció.