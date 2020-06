Kiszelly: Erős polgári kormányzás kell a jószomszédi viszonyhoz

Megosztás Tweet



A szomszédos országokkal a kiegyensúlyozott kapcsolatok a határon túli magyarság, a szomszédos országok és Magyarország számára egyaránt erősödést jelenthetnek. A kölcsönös előnyök minden nemzetet gazdagítanak.

A történelem megadta az esélyt, talán az utolsót, hogy a közép-európai népek új korszakot nyissanak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Sátoraljaújhelyen, a centenáriumi turulszobor avatásán (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor miniszterelnök beszédének komoly visszhangja volt a hazai baloldali médiában is, ezzel kapcsolatban Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában úgy fogalmazott, hogy a baloldal továbbra sem tud mit kezdeni a nemzeti kérdéssel. Ez sajnos nem része a nemzeti konszenzusnak, a nemzeti minimumnak.

A baloldal ma globalista, a külső értékek fontosabbak számára, mint a belső értékek.

A baloldal saját magának köszönheti ezt az ambivalens viszonyt a nemzethez,

hiszen amikor lehetősége volt rá, nem sokat tett azért, hogy megszólítsa a határon túli magyarokat, hogy kiálljanak a képviselők az érdekükért, „a jobboldal pedig ennek az ellenkezőjét vitte” – jelentette ki.

„Azt is láthatjuk, hogy a baloldaliak azért sem tudnak mit kezdeni ezzel a kérdéssel, mert

ebben az ügyben is a Gyurcsány-párt foglyai.

Úgy látom, és régóta mondom, hogy Gyurcsány Ferenc minden kérdésben, sajnos a nemzeti kérdésben is a kormányhoz, Orbán Viktorhoz képest 180 fokban ellentétes pozíciót foglal el” – mondta Kiszelly Zoltán.

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a miniszterelnöki beszédben is elhangzott, a szomszédos országokkal való viszonyrendszerrel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy igazi konfliktus,

feszültség inkább csak Ukrajnával és Romániával van,

Szerbiával teljesen rendezett a viszony, Szlovákia esetében pedig javulni látszik.

A Közép-európai Nézőpont Intézet nemrégiben végzett felméréséből, amely a szomszédos országok Magyarország-képét vizsgálta, kiderült, hogy Szlovákiában vannak a leginkább jó véleménnyel hazánkról, és „ez az utóbbi időben látványosan nőtt” – mondta Kántor Zoltán. Hozzátette, hogy látni kell a tükörképet is, mivel mi kevésbé látjuk pozitívan Szlovákiát és Romániát, mint ők minket, ami valószínűleg összefüggésben van az ott élő magyar kisebbségek helyzetével.

A „magyar kártya” még mindig előkerül, de egyre kevesebbet hoz

Kiszelly Zoltán az elmúlt időszak romániai történéseit értékelve elmondta, hogy Klaus Johannis pártjának, a Nemzeti Liberális Pártnak a támogatottsága tíz százalékot esett, míg az ellenzéki erő meg tudta tartani támogatottságát, így

amikor a „magyar kártyát” játszotta ki Johannis, a saját pártja támogatottságát próbálta erősíteni.

Johannis nem csinált mást, mint hogy az ellenzéki szociáldemokratákat belehajszolta egy versenybe, hogy „ki tud jobban románkodni, és annyit csinált, hogy ő maga azután elsőként szállt ki ebből a versenyből akkor, amikor nem írta alá azt a törvényt, amit a saját pártja nemrég még a parlamentben támogatott” – mondta a politológus a nagy port felverő romániai Trianon-törvénnyel kapcsolatban.

Mindig van egy jelentős százaléknyi, 5–15 százaléknyi szavazó, aki fogékony erre, de általában ez az intenzív kisebbségellenes diskurzus rövid ideig tart – tette hozzá Kántor Zoltán.

„Messze nem hoz már annyit a konyhára, mint régen”

– mondta.

Hangsúlyozta: nekünk abban kell gondolkodnunk, hogy hogyan is lehet rendezni ezt a viszonyt, valahogy meg kell győzni a többséget, hogy ha Romániának fontos a nemzeti identitás, az a magyarok számára is fontos, erre vannak európai modellek, a nemzeti identitás kérdése pedig egyre fontosabb Európában is.

„Ahhoz, hogy jó legyen a viszony, egy erős polgári kormányzás kell Budapesten,

hiszen csak egy erős anyaország esetében, amely kiáll a határon túliak érdekéért, és amely akár a konfliktust is vállalja – mint a jobboldali kormányok, szemben a baloldali kormányokkal –, van jó viszony a szomszédos országokkal” – fogalmazott Kiszelly Zoltán.

Azt látjuk, hogy Szerbia például már rájött arra, hogy azok az országok, amelyek együttműködnek Magyarországgal, biztosítják az ott élő magyaroknak a nekik egyébként járó jogokat, azok együttműködésre, jó viszonyra számíthatnak, akik ezt nem teszik meg, konfliktusokra számíthatnak – mondta.

A kölcsönös előnyök minden itt élő nemzetet gazdagítanak, a Szerbiával, Szlovéniával, Szlovákiával meglévő kapcsolatok jó példát mutatnak a többi szomszédos államnak – tette hozzá Kiszelly Zoltán.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

