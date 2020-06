Mindenütt megszűnik ma a csapadék

Szombaton a keleti tájak fölött is megszűnik a csapadék és fokozatosan felszakad a felhőzet. A többórás napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar is lehet. A délkeleti, déli szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik, de záporok, zivatarok környezetében is lehet erős, esetleg viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 17 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, de egyes helyeken átmenetileg akár zártabb is lehet a felhőzet. Több helyen, napközben legkisebb eséllyel délnyugaton várható zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél olykor megélénkül, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.

A címlapfotó illusztráció.