Szíjjártó: Németországgal és Horvátországgal is egyeztetünk a korlátozások enyhítéséről

Élőben jelentkezett be a határról Szíjjártó Péter külügyminiszter: mától Ausztriába, Szlovákiába és Csehországba korlátozások nélkül utazhatunk, más országok tekintetében zajlanak az egyeztetések a korlátozások enyhítéséről.

„Az egészségügyi védekezések egy fontos szakaszán vagyunk túl, hiszen az elmúlt hetekben-hónapokban időben meghozott szigorú intézkedésekkel sikerült kontroll alatt tartani a járványt, sikerült viszonylag alacsonyan tartania fertőzöttek számát Magyarországon. Ehhez szükség volt természetesen arra is, hogy a határainkon szigorú korlátozó intézkedéseke vezessünk be” – mondta Szíjjártó Péter külügyminiszter élő bejelentkezésében a közösségi oldalán.

Hozzátette: így tettek a közép-európai országok is, mindenki lezárta a határait a személyforgalom előtt. Ennek köszönhetően nem csak Magyarország, hanem az egész Közép-Európai térség is sikeres volt a világjárvány féken tartásában az elmúlt hónapokban.

„Ez megnyitja a lehetőséget arra, hogy megnyissuk a határainkat egymás vonatkozásában” – jelentette ki Szíjjártó Péter. Elmondta, hogy az elmúlt napokban nagyon sokat tárgyaltak telefonon az osztrák, szlovák és cseh kollégával, és arra jutottak, hogy ma reggel 8 órától kölcsönösen lehetővé teszik egymás állampolgárainak a másik ország területén való tartózkodást.

„Nincs már szükség a negatív vírustesztre, nincs érvényben a karantén kötelezettség és eltöröltük a 48 órás korlátozást is Ausztria, Szlovákia és Csehország vonatkozásában” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy más országokkal szemben is készítik elő a korlátozások enyhítését, így Németország esetében is, amely fontos kereskedelmi partner és sok magyar állampolgár dolgozik ott. „Németország vonatkozásában az a könnyítő intézkedés van érvényben, hogy esetében a vállalatcsoportokon belüli utazást korlátozásmentesen lehetővé tettük. Mérlegeljük a további korlátozás feloldások lehetőségét is, amint van erről döntés, tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – mondta.

Hozzátette: Horvátországgal is zajlanak tárgyalások a korlátozások feloldásáról, lehet, hogy „hamarosan itt is valamilyenfajta előrelépést tudunk felmutatni”.

A címlapfotó illusztráció.