Folyamatosan nyitják meg határaikat az európai országok

Folyamatosan nyitják meg az európai országok a határaikat, de a korábbi szabad utazás még nagyon messze van. A magyar állampolgárok elvileg minden népszerű üdülőhelyre elmehetnek már, de a hazaérkezés után – például Horvátország esetében – továbbra is kötelező a házi karantén. A biztosítók arra is figyelmeztetnek, hogy egy esetleges külföldi karanténba kerülés költségeit most még a turistáknak maguknak kell állniuk – hangzott el az M1 Híradójában.

A nagyobb szállodák helyett most az apartmanokat keresnek a nyaralni vágyók. Legtöbben most is tengerpartra szeretnének menni. Az utazásszervezők szerint az emberek többsége idén is Görögországba, Olaszországba, Horvátországba, Bulgáriába és Tunéziába menne, de a szakemberek szerint most csak a teljesen biztonságos helyekre ajánlatos utazni.

Folyamatosan nyitnak az Európai országok a turisták felé. Az utazók beengedésének feltétele azonban mindenhol eltérő. Csehországban, Szlovákiában például ha valaki nem akar hatósági karanténba kerülni, egyelőre csak 48 órát tölthet.

Görögországban minden turistát már a repülőtéren letesztelnek,

és júliusig még egy hét karantént is kell vállalni a beutazóknak.

Azoknak, akik nyaralni mennek fel kell készülniük arra is, hogy ha körülöttük megbetegednek, akkor ők is katranténba kerülhetnek. A hazai biztosító társaságok már dolgoznak azon, hogy ügyfeleiknek karanténbiztosítást is kínálhassanak. Egyelőre azonban az utasbiztosítások nem fedezik azt, ha valaki több hétig nem hagyhatja el a nyaralóhelyét.

A külföldön tartózkodás mellett a hazaérkezés sem egyszerű most még: Szlovéniát és Szerbiát leszámítva minden, a szomszédos országok felől beutazó magyarra várhat kötelező házi karantén.

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón arra hívta fel a figyelmet, hogy

a vírusfertőzés veszélye még nem múlt el.

Így például Horvátországba már lehet utazni, de onnan haza szükséges a karantén, mert az országban olasz turistákkal is lehet találkozni.

Gulyás Gergely hozzátette: Magyorország a nyitás pátrján áll, de az óvintézkedéskhez alkalmazkodniuk kell az utazóknak. Mint fogalmazott, azoknak akiknek emiatt értelmetlenné válna a nyaralás, érdemes belföldi pihenőhelyet keresni.

