Újranyitja ügyfélszolgálati irodáit a Főtáv és FKF

A járványügyi helyzet enyhülésére tekintettel a Főtáv csütörtöktől ismét megnyitja ügyfélszolgálati irodáit – közölte a társaság szerdán.

A tájékoztatás szerint a gördülékenyebb ügyintézésért kérik, hogy ügyfeleik használják a Főtáv honlapján elérhető online időpontfoglalást és a személyes ügyintézésnél tartsák be az óvintézkedéseket.

Arra kérik az ügyfeleket, hogy használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt és viseljenek maszkot, illetve az ügyféltérben egyszerre csak annyian tartózkodjanak, ahány munkapult nyitva tart. Kísérő pedig csak indokolt esetben lépjen be az irodába.

A Főtáv arra is felhívta a figyelmet, hogy aki teheti, intézze ügyeit az online ügyfélszolgálaton, illetve fizesse számláit elektronikusan.

Újranyitnak a Fővárosi Közterület-fenntartó irodái is

Tekintettel a járványügyi helyzet enyhülésére, csütörtöktől újra megnyitja személyes ügyfélszolgálati irodáit a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) – tudatta a társaság szerdán.

A közlemény szerint a gördülékenyebb ügyintézésért kéri az FKF, hogy ügyfeleik használják a honlapján elérhető online időpontfoglalást és a személyes ügyintézésnél tartsák be az óvintézkedéseket: használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt és viseljenek maszkot, illetve az ügyféltérben egyszerre csak annyian tartózkodjanak, ahány munkapult nyitva tart. Kísérő pedig csak indokolt esetben lépjen be az irodába.

Az FKF arra is felhívta a figyelmet, hogy aki teheti, intézze ügyeit az online ügyfélszolgálaton.

Nyitnak a hulladékudvarok is.

A társaság közölte, hogy keddtől újra megnyitotta a budapestieknek a IX. Ecseri út 9., a XIII. Tatai út 96., a XIV. Füredi út 74., a XVI. Csömöri út 2-4., a XVII. Gyökér köz 4., a XVIII. Jegenye fasor 15. és a XXI. Mansfeld Péter u. 86. szám alatti hulladékudvarait.

Továbbá két újrahasználati központjukat is megnyitották – a XV. kerületben a Károlyi Sándor útit és a XVIII. kerületben a Besence utcait –, így a korábbi hét helyett már tizenhárom hulladékudvar áll a lakosság rendelkezésére. A hulladékudvarok, illetve az újrahasználati központok előzetes időpontfoglalás nélkül is igénybe vehetők. A társaság tervezi a fennmaradó négy hulladékudvarának fokozatos újranyitását is.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a hulladékudvarok szolgáltatásait kizárólag budapesti lakosok,

eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, illetve társasházi lakos esetében közös képviselői igazolás bemutatásával, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

A közlemény szerint a X. kerületben, a Fehér köz 2. szám alatti hulladékudvar kihasználatlanság miatt bizonytalan időre bezár.

A címlapfotó illusztráció.