Lábra tud állni a kis Zente

Napról napra javul az állapota Zentének, annak az SMA beteg kisfiúnak, akit nemrég az egész ország megismert. A kétéves kisfiú gerincsorvadással küzd, egy ideje génterápiával kezelik, amire civilek összefogásával gyűlt össze a szükséges 700 millió forint. Zente már egyedül eszik, ül és fel is tud állni, ami hatalmas siker – derült ki az M1 Híradójából.

Lábra tud állni és napról napra egyre erősebb Zente. A kisfiú gerincvelői izomsorvadásban szenved, így nagy pillanat ez a család életében. Zente kétéves és mozgalmasak a napjai. Szeret hintázni, csúszdázni, biciklizni – persze segítséggel. Gyógytórnázik is mindennap. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisfiú izmai erősödjenek.

Tóth Krisztina, Zente édesanyja szerint, az ide vezető út nem volt mindig egyszerű. Családjával mindent megtettek azért, hogy a ritka betegségben szenvedő kisfiú megkapja azt a kezelést, ami a gyógyulását segíti.

Az egész ország összefogott tavaly októberben és sikerült még időben elkezdeni a 700 millió forintba kerülő génterápiát.

A kezelés eredménye most már egyértelműen látszik. Zente egyedül eszik, tud ülni és most már állni is. Egy SMA-s beteg gyermek életében ez hatalmas siker – teszi hozzá Zente édesanyja. A szülők most egy segédeszközt szeretnének vásárolni Zentének, ez kell ahhoz, hogy a kisfiú meg tudja tenni az első lépéseket.

A kormány tavaly döntött arról, hogy minden 18 év alatti SMA-s gyermek megkaphatja a kezelést

– ez több mint száz gyermeknek jelent segítséget itthon.