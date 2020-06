Videó: Egyre jobb a szomszédaink véleménye hazánkról

Javult Magyarország megítélése a szomszédos országokban – ez mutatja egy friss felmérés. A szomszédos országok közül egyébként Szlovákiában vannak a legjobb véleménnyel Magyarországról, míg a magyarok változatlanul Ausztriáról vélekednek a legkedvezőbben.

Rosonczy-Kovács Mihály, a Közép-európai Nézőpont Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, az intézetük ötödik éve vizsgálja, hogyan vélekednek Magyarországról a szomszédos országok állampolgárai, illetve hogyan vélekednek a magyarok a szomszédos országokról.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy idén először fordult elő, hogy a megkérdezettek több mint fele Ausztriában is azt mondta, jó véleménnyel van Magyarországról. Hozzátette, Horvátországban is tízszázalékos emelkedést regisztráltak idén.

Elmondta, a kutatási eredmények alátámasztják azt, hogy azok a döntéshozók, akik elkötelezettek a közép-európai regionális együttműködés mellett, stabil társadalmi támogatásra számíthatnak.