Megosztás Tweet



Rosonczy-Kovács Mihály a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője elmondta, a Közép-Európai Nézőpont Intézet ötödik éve végzi azt a kutatást, amely azt vizsgálja, hogy hogyan vélekednek Magyarországról a szomszédos országok állampolgárai, illetve hogyan vélekednek a magyarok a szomszédos országokról. Hozzátette, a kutatási eredmények alapján most már évek óta kibontakozni látszik az a trend, amely szerint folyamatosan növekszik a közép-európai együttműködés mellett elkötelezettek száma, illetve növekszik a Magyarországról jó véleménnyel lévők aránya több szomszédos országban is.

Javult Magyarország megítélése a szomszédos országokban – ez mutatja egy friss felmérés. A szomszédos országok közül egyébként Szlovákiában vannak a legjobb véleménnyel Magyarországról, míg a magyarok változatlanul Ausztriáról vélekednek a legkedvezőbben.

Rosonczy-Kovács Mihály, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a Közép-Európai Nézőpont Intézet ötödik éve végzi azt a kutatást, amely azt vizsgálja, hogyan vélekednek Magyarországról a szomszédos országok állampolgárai, illetve hogyan vélekednek a magyarok a szomszédos országokról.

Hozzátette, a kutatási eredmények alapján most már évek óta kibontakozni látszik az a trend, amely szerint folyamatosan növekszik a közép-európai együttműködés mellett elkötelezettek száma, illetve növekszik a Magyarországról jó véleménnyel lévők aránya több szomszédos országban is. Kiemelte, például 2017-hez képest

Szlovákiában majdnem 20 százalékkal növekedett azok aránya, akik jó véleménnyel vannak Magyarországról,

a megkérdezettek 78 százaléka mondta azt, hogy pozitívan állnak az országhoz.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy idén először fordult elő, hogy a megkérdezettek több mint fele Ausztriában is azt mondta, hogy jó véleménnyel van Magyarországról. Hozzátette, Horvátországban is tíz százalékos emelkedést regisztráltak idén.

Elmondta, a kutatási eredmények alátámasztják azt, hogy azok a döntéshozók, akik elkötelezettek a közép-európai regionális együttműködés mellett stabil társadalmi támogatásra számíthatnak.

A beszegetés során Rosonczy-Kovács Mihály arra is kitért, hogy Szlovákiában az elmúlt években lekerültek a napirendről azok a témák, amelyek magyar fronton megosztották a társadalmat, mint például a Malina Hedvig-ügy is. Hozzátette, az Eurobarométer vonatkozó kutatásait is azt mutatják, hogy a szlovák közvélemény alapvetően konzervatív, konzervatívabb, mint a magyar. A kutatási eredmények pedig arra engednek következtetni, hogy a szlovák társadalomban lecsapódik az, hogy a magyar kormány nemzetközi szinten is markánsan felvállalja a konzervatív értékeket.

A beszélgetés végén arra is kitért, hogy a magyar-román kölcsönös megítélés mindenképpen javításra szorulna a közép-európai együttműködés szempontjából is, míg Szerbiával kapcsolatban azt látjuk, hogy a szerbiaiak 60 százaléka jó véleménnyel van Magyarországról.

A címlapfotó illusztráció.