Orbán Viktor: Nemzeti konzultáció kezdődik

Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Közölte: a kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítják a konzultációt.

A kormányfő a közrádióban az Orbán-kormány elmúlt 10 évéről azt mondta: 1990-ben nem sikerült olyan változást elérni Magyarországon, ami meg tudta volna újítani az országot, ezért tudta, hogy 2010-ben mást kell csinálni.

„Mindenki arra emlékszik, hogy volt egy diktatúra, a kommunistákat lenyomtuk, a szovjeteket kiszorítottuk” – fogalmazott. Szerinte a kommunista világ képviselői és az új világ között ugyanakkor nem zárult le a harc. A baloldal nem tagadta meg a múltját, újraszervezte magát és megkezdődött egy hosszú harc.

A többi közép-európai országban ezt úgy zárták le, hogy új alkotmányt hoztak létre 3-4 éven belül, ezzel lezárult ez a küzdelem, „a múlt vesztett, a jövő nyert” – fogalmazott.

„Biztos voltam benne, hogy Magyarországon is a jövőnek kell nyernie” – mondta.

2010-ben megvolt a kétharmad, megalkottuk az új alkotmányt, „amelyben Schmitt Pál elnök úrnak elévülhetetlen érdemei vannak, ő az alkotmányozó elnökünk” – tette hozzá.

„A második ok, amiért tudtam hogy másként kell a dolgokat csinálni, mert egy válság kellős közepén voltunk” – mondta. Hozzátette: „nem akartam úgy válságot kezelni, ahogy a szocialisták csinálták”, akik a válságkezelés minden terhét áthárították az emberekre, elvettek egyhavi nyugdíjat, egy havi bért, devizahitelekbe kergették az embereket – fogalmazott.

„Én azt gondoltam, lehet ezt másként is csinálni. Olyan sokan nem voltunk, akik ezt gondoltuk egyébként, a teljes magyar közgazdász világ 90 százaléka nem ezt gondolta. Akkor még a liberális közgazdászok fején volt a korona, úgy volt, hogy csak ők tudják, mi az igazság, csak ők ismerik a világot, csak egy módon lehet gondolkodni, és akkor Matolcsy György, akinek a nevét szintén meg kell említenem, lebillentette ezt a koronát a fejekről és azt mondta, hogy van más közgazdasági út, más gazdaságpolitikai megközelítés” – mondta.

Arról is beszélt, hogy volt egy magasabb rendű cél is. „Engem úgy neveltek, és nem csak a szüleim vagy nagyszüleim, de akikkel a faluban találkoztam, hogy ha ilyesmikről volt szó, akkor egyértelmű volt, hogy egy nagy nemzet gyermeke vagyok. Mi mindannyian ott Felcsúton meg Alcsúton úgy gondoltuk, hogy mi egy nagy nemzethez tartozunk, most éppen rosszul mennek a dolgok, itt vannak – ahogy mi mondtuk – a ruszkik – meg a kommunisták is itt szívják a vérünket, de valójában mi egy nemzet vagyunk és előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor ezt meg tudjuk mutatni” – mondta. Hozzátette: végső célként azt szeretném, hogy minden magyar úgy érezné, „összetartozunk, egy nemzet vagyunk, ez egy nagy nemzet és büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk”.

A rendkívüli jogrend bevezetése az elmúlt tíz év legjobb döntése volt

Orbán Viktor szerint a rendkívüli jogrend bevezetése az elmúlt tíz év legjobb döntése volt, mert

egy világjárvány idején a gyorsaság a legfontosabb, minden döntést az adott pillanatban kell meghozni.

A rendkívüli jogrend súlyos és komoly dolog, az alkotmányunk rögzíti. Azt a lehetőséget adja a kormánynak, hogy a kormányrendeletekkel hozzon döntéseket, akár olyanokat is, amelyeket egyébként csak törvényben lehetne. Ez azért fontos, mert gyorsan lehet dönteni – magyarázta.

A miniszterelnök kijelentette: a járvánnyal szembeni első csatát megnyertük, a helyzet kezeléséhez már nem szükséges rendkívüli jogrend, ha a parlament elfogadja az előtte lévő javaslatot, akkor a kormány nem alkothat többé rendeletet olyan ügyben, amiben törvényt kell alkotni.

Fel kell készülni a járvány második hullámára

Orbán Viktor szerint fel kell készülnünk a járvány második hullámára, ezt nevezzük járványügyi készültségnek, amely most életbe léphet nálunk a rendkívüli jogrend után.

Magyarország azért védekezett sikeresebben, mint a nyugat-európai országok, mert

minden döntés időben történt meg, gyorsabban, mint a nyugati országoknál

– hangsúlyozta. Arra is fel kell készülni, hogy egy lokalizált térben – kórházban, idősotthonban – felszaporodhatnak a fertőzések. „Tegnap arra utasítottam az operatív törzset, hogy egy bevetési egységet hozzunk létre, amiben minden fajta szakember van a vegyvédelmistől az orvosig” – közölte. Ha bárhol ilyen eset merül fel, ez az egység megjelenik ott és lokalizálja a fertőzést – tette hozzá.

A járványügyi készültség lényege, hogy az operatív törzs működése folytatódik, az országos tisztifőorvos megerősített jogköröket kap, a kórházak irányítási rendszere fennmarad.

A kormányfő úgy vélte, az hogy nem jutottunk el a tömeges járvány szakaszába Magyarországon, három dolognak volt köszönhető: az időben meghozott döntéseknek, az összefogásnak, egymásra és önmagukra is vigyáztak az emberek, és hogy kiváló szakemberei vannak Magyarországnak az egészségügyben.

Nemzeti konzultáció indul

Arra is kitért, hogy a járvány csendesebb szakaszába érve nemzeti konzultációt indít a kormány a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról.

Közölte: a kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítják a konzultációt. Jelezte, arról a „Soros György-féle tervről” is meg fogják kérdezni az embereket, amely „adósrabszolgaságot eredményező”, lejárat nélküli „örökkötvények” kibocsátásáról szól. A kérdőívet postán küldik el, a kormányfő pedig arra kért mindenkit, töltse ki és juttassa vissza.

Az Európai Bizottság által bejelentett 750 milliárd eurós keretet a miniszterelnök szerint hitelből kellene felvenni közösen. A javaslatban az is szerepel, hogy visszafizetési garanciát is közösen vállalunk – magyarázta.

„Olyan útra lép az európai történelem, amit eddig nem jártunk, nem ismertünk, ez az Európa-kötvény konkrét megvalósulása. Mivel 30 évre akarják felvenni, még az unokáink feje felett is ott lebeg az a lehetőség, hogy ha nem a magyarok, hanem valaki más nem tudja visszafizetni a hitelét, akkor majd nekik kell helyettük visszafizetni” – fogalmazott. Hozzátette: nem utasítja el ezt a lehetőséget, de alaposan át kell gondolni.

Szerinte ugyanakkor nem igazságos az a rendszer, ami alapján el akarják osztani az összeget:

több forrást juttat a gazdagoknak, mint a szegényeknek.

Fantasztikus évünk lehet 2021-ben

Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egyre jobban áll ebben a rangsorban, jó ütemben halad, és ha végre tudja hajtani a gazdaság újraindítását szolgáló intézkedéseket, akkor „nem csak jó, de fantasztikus évünk lehet 2021-ben”.