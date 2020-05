Videó: Büntetné Brüsszel a sikeres gazdaságpolitikát és járvány elleni védekezést

Jelen állapotában elfogadhatatlan Magyarországra és a közép-európai országokra nézve az újjáépítési csomagra tett javaslat – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Hozzátette, a hitelcsomag hazánk számára 7,5 milliárd eurónyi adósságkötelezettséget jelent. Emellett összesen 8,1 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást kapna Magyarország. Hangsúlyozta: az egyes tagállamokat egyenlő mércével kell kezelni.

Azt is elmondta, elfogadhatatlan a bizottság javaslata, mivel kettős büntetésben részesül Magyarország és a közép-európai országok, két ok miatt. Az egyik ok, hogy a 2020-at megelőző tíz évben más uniós országokhoz, a Magyarországnál még mindig fejlettebb dél-európai országokhoz képest például sokkal sikeresebb gazdaságpolitikát folytatott a magyar kormány, illetve a kelet-közép európai térség több kormánya is – mondta. Hozzátette, a másik ok pedig, hogy a koronavírus járvány idején is sokkal hatékonyabban védekeztek az említett országok.