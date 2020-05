Újra növekszik az igény az új lakásokra

Már a közeljövőben komoly változást hozhatnak az új lakások piacán a rozsdaövezeti fejlesztések, amelyek most dedikált jogszabályt és kedvezményes áfához kaphatnak – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a rozsdaövezeti lakásfejlesztésekre vonatkozó – még el nem fogadott – törvényjavaslat megjelenése apropóján azt is megnézte, milyen a kereslet most az új lakások iránt.

Ez lehet a menetrend

Azt már hetekkel ezelőtt tudni lehetett, hogy az állam kedvezményes 5 százalékos áfát biztosít a jövőben megépülő rozsdaövezeti lakásokra, de most újabb részletek derültek ki a programról. Ha a törvénytervezetet elfogadják, akkor a rozsdaövezetek kijelöléséről a kormány dönthet az adott önkormányzattal történt egyeztetések után.

Ebből a szempontból az is fontos, hogy a törvénytervezet szerint a már folyamatban lévő építkezések keretében lévő lakások is megkaphatják a rozsdaövezeti besorolást, amennyiben a később kijelölendő rozsdaövezeten belül épülnek, és így kedvezményes áfával kerülhetnek majd piacra.

„Vannak azonban még tisztázatlan kérdések, például az, hogy mely területeket jelölik ki erre a célra. Az új lakások piacára gyakorolt hatás pedig nagyban függ például attól, hogy mely rozsdaövezeti lakásokból mennyit vásárolhatnak meg magánszemélyek és mekkora lesz a bérlakások aránya” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: lesznek olyan területek, ahol lényegében azonnal megindulhatnak a társasház-építések, ez támaszt adhat a járvány miatt visszaeső lakásépítési kedvnek. Vannak azonban olyan rozsdaövezetek, ahol még kármentesítésre, előkészítésre van szükség a társasházépítésekhez. A szóban forgó munkák elvégzése után

a kijelölt területeken közép- és hosszú távon új lakások, társasházak épülhetnek, esetleg új városrészek jöhetnek létre.

Kigyógyult az újlakás-kereslet a járványból

Az ingatlan.com legfrissebb adatai azt mutatják, lenne kereslet az új lakások iránt: májusban 15 százalékkal többen érdeklődtek irántuk, mint egy évvel korábban. A járvány előtti, februári szinthez képest pedig 24 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés.

„Ráadásul járvány miatti mélypontot jelentő áprilishoz viszonyítva majdnem a duplájára nőtt a kereslet” –

tette hozzá Balogh László.

Az ingatlan.com szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy már 1-2 éven belül több ezer új lakás épülhet a kijelölt övezetekben, a kedvezményes áfakulcs miatti lakásépítési kedv felfutása éveken keresztül is eltarthat. Az elmúlt években is több év kellett az újlakás-építések és átadások felfutásához. 2015-ben még mindössze kevesebb mint 8 ezer új lakást adtak át, utána minden évben egyre többet és ennek eredményeként került 20 ezer fölé 2019-ben az új lakások száma.

