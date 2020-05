Brüsszel szerint nem diszkrimimálhatnak a tagállamok a határnyitásnál

Megosztás Tweet



Az európai uniós tagországok közötti határok ellenőrzése és a határok átlépését lehetővé tevő intézkedések nem lehetnek hátrányosan megkülönböztetőek egyetlen ország állampolgáraira nézve sem – jelentette ki Slawomir Tokarski, az Európai Bizottság illetékes képviselője Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) közlekedéssel és idegenforgalommal foglalkozó szakbizottságának (TRAN) ülésén csütörtökön.

Tokarski az idegenforgalom újraindításának lehetőségeiről folytatott vitában aláhúzta, a határzárak, illetve az azokat feloldó intézkedések kizárólag a járványügyi helyre válaszolhatnak, semmilyen esetben sem utalhatnak állampolgárságra.

Kiemelte: a turizmus mihamarabbi újraindítása több mint 6 millió munkavállaló munkahelyének megmentését jelenti, az utazások engedélyezéséhez azonban megfelelő egészségvédelmi intézkedések szükségesek. A tagországoknak és illetékes hatóságaiknak összehangoltan kell cselekedniük a nyári szezonban rejlő lehetőségek kiaknázására a belső határok átjárhatóságának felelősségteljes biztosításával.

Arról is beszélt, hogy a járványhelyzet pillanatnyi állásának megállapítására a tagállamok között jól működő, az egyes országokénál szélesebb körű adatokat tartalmazó és határon átnyúló adatcserét lehetővé tevő, a fertőzés nyomon követésére alkalmas rendszerek használatára van szükség.

Az ilyen – internetalapú – programoknak teljes védelmet kell biztosítaniuk a személyes adatok számára, használatuk csak önkéntes lehet szögezte le.

Deli Andor fideszes EP-képviselő felszólalásában kiemelte, az idegenforgalom újraindulásának érdekében fontos, hogy a tagállamok gazdasági és munkahelyvédelmi intézkedéseit az Európai Unió megfelelően támogassa.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai turizmus megindulása nem lehetséges a tagállamok összehangolt intézkedései nélkül. Az Európai Bizottság feladata, hogy segítse ezt a koordinációt, ugyanakkor a tagállamoknak szabadon kell dönteniük határaik megnyitásának üteméről, tekintettel a járványhelyzet alakulására.

„A koronavírus-járvány minden bizonnyal megváltoztatja az utazási szokásainkat. Használhatjuk ezt arra is, hogy népszerűsítsük a helyi, kevésbé ismert turisztikai célpontokat. Így szélesíthetjük a kínálatot az utazni vágyók előtt, és segítjük a helyi vállalkozásokat is” – fogalmazott.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselő arról tájékoztatott, hogy Magyarországon a turizmus 9 százalékkal járul hozzá a nemzeti össztermékhez és hasonlóan magas arányban a foglalkoztatottsághoz is. Ez is mutatja, hogy fontos a munkahelyek megvédése, a vállalkozások támogatása az idegenforgalmi és vendéglátói ágazatban. Ennek érdekében Magyarország kormánya mindent megtesz, de az uniónak is támogatnia kell a tagállami törekvéseket, ezért a turizmusnak és a munkahelyvédelemnek megfelelő szerepet kell találni az uniós helyreállítási csomagban – emelte ki a fideszes politikus.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője online felszólalásában történeti bejelentésnek nevezte az Európai Bizottság gazdasági helyreállításról szóló tervének csütörtöki bemutatását.

Megjegyezte ugyanakkor, noha elismerik turizmus fontosságát és azt, hogy a szektort illetően komoly beruházások szükségesek, nem világos, hogy „hol a célzott költségvetés és a támogatás”?

„Tudjuk, hogy a támogatás csak célzott költségvetéssel összekapcsolva működik. A szép szavak nem adnak enni a munkanélkülieknek”– fogalmazott a szocialista képviselő.