Országszerte mindenhol visszatérhettek a hívek a templomokba. Csaknem két hónapnyi szünet után újra tartottak vasárnapi szentmiséket és istentiszteleteket. A biztonsági előírásokat azonban mindenhol be kellett tartani. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek ki, a másfél méteres távolságot a padsorokban is meg kell tartani, ajánlott a szájmaszk viselése, és a szenteltvíztartók is üresek.

Szájmaszkban, kötelező kézfertőtlenítés után léphettek be a hívek a Nyíregyházi református templomba. Szigorú intézkedések mellett már itt is újra tartanak istentiszteleteket. A gyülekezet tagjai március közepe óta csak online formában hallhatták az igét. Most azt mondták: örülnek, hogy ismét együtt imádkozhatnak.

Az egyik hívő az M1 Híradójában elmondta, hogy otthonról is folyamatosan követték az istentiszteleteket, de felemelő érzés személyesen találkozni a gyülekezetben testvéreikkel.

A református zsinati tanács elnöksége az úrvacsorázást egyelőre nem engedélyezte, keresztelőt viszont már lehet tartani.

„A gyülekezetünkben és az országos református rend szerint a templomokban maszkot viselnek a híveink, nyilvánvalóan a szolgálattevő lelkipásztor ettől mentesül a szolgálat ideje alatt, kézfertőtlenítőt, vagy kesztyűt viselnek az emberek, azért, hogy védjék az egészségüket” – mondta Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese.

Sopronban is megnyitották a templomok kapuit. Az evangélikus gyülekezet vasárnap három istentiszteletet is tartott, kettőt magyar, egyet német nyelven. Az óvintézkedések miatt még nem minden a megszokott rendben zajlik.

Pelikán András, a Soproni Evangélikus Egyházközség igazgató lelkész elmondta, hogy most nem énekelnek az Istentiszteleten, de remélik, hogy ez hamarosan változni fog, hiszen ez sokat ad hozzá a közösség együttlétéhez, az együtt töltött időhöz.

„A gyülekezetben szinte mindenki átérzi azt, hogy még így is nagy ajándék, hogy újra itt lehetünk a templomban” – tette hozzá.

Az esztergomi ferences templomban is csak kézből áldozhattak a hívek. Erdő Péter bíboros, az Esztergom-budapesti Főegyházmegyében a hét elején engedélyezte a nyilvános szertartásokat. Az első vasárnapi szentmisén volt, aki meghatódott, hogy ismét személyesen eljöhetett.

A pécsi Szent Erzsébet Katolikus Plébánia vasárnapi szentmiséjére is sokan érkeztek. Sas Norbert káplán elmondta: nem csak a hívőknek volt nehéz az elmúlt időszak. A papokat is megviselte, hogy az üres padsorok előtt prédikáltak.

„Számunkra fontos ez a táplálkozás ez a megerősítés, és sokszor valóban az eucharisztiában találjuk ezt meg nem máshol. És ettől elkülönítve, elzárva azért nehezen tudtuk megélni ezt az időszakot akár, papok akár hívek egyaránt az üres templomot látva” – mondta Sas Norbert, a pécsi Szent Erzsébet Katolikus Plébánia káplánja.

Visszatérhettek a hívek a templomokba a fővárosban is. A Szent István Bazilikában Snell György Esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa arról beszélt, hogy a járvány miatt elmaradtak a húsvéti misék, ezért különösen nagy öröm, hogy Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelét már együtt ünnepelhetik a hívek.

A higiéniai előírásokat természetesen itt is mindenkinek be kell tartania. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek ki, a szenteltvíztartók pedig továbbra is üresek maradnak.

A legtöbb templomból egyébként továbbra is folyatódnak az online közvetítések.