Támogatják a diákok a távoktatást

Javában tart a vizsgaidőszak az egyetemeken. A járvány miatt március közepétől a felsőoktatási intézményekben áttértek az online oktatásra. A vizsgákat is többnyire így tartják. A távoktatás rohamos terjedése lesz talán az egyik legszembetűnőbb változás a járvány előtti időszakhoz képest. A felmérések is azt mutatják, hogy ezt az egyetemek és a diákok is támogatják – hangzott el az M1 Híradójában.