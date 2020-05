A vásárlók és a tisztességes piaci szereplők érdeke a szigorú fogyasztóvédelmi ellenőrzés

Megosztás Tweet



Zökkenőmentes volt az üzletek újranyitása, illetve korábbi nyitvatartási rendre visszaállása, a fogyasztóvédelmi hatósághoz nem érkeztek ezzel kapcsolatos panaszok – közölte Schanda Tamás az MTI-vel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára hangsúlyozta, hogy a vásárlók és a tisztességes piaci szereplők érdekeinek védelme továbbra is kiemelten fontos a kormányzat számára, ezért a veszélyhelyzet alatt is folyamatosak az ellenőrzések.

Schanda Tamás szerint általánosságban elmondható, hogy magas árazással vagy készlethiánnyal kapcsolatos problémákról sem érkeznek már bejelentések. Sok üzlet, amely a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések miatt nem tudott nyitva tartani, most akciókkal várja a vásárlókat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kereskedők e téren is tisztességesen járnak el. Egy-egy apróbb problémával találkoztak ugyan az ellenőrök, de ezeket az adott üzletek orvosolták is, és kirívó jogsértés sehol nem történt – mondta az államtitkár.

Hozzátette, hogy a vírus elleni védekezés nemcsak a vásárlók szokásait változtatta meg, hanem sok esetben az üzletek gyakorlatát is.

Hangsúlyozta, hogy mindig érdemes előre érdeklődni a változásokról. Van például olyan üzletlánc, amely most nem teszi lehetővé az ott kapható ruhák felpróbálását, de minden gond nélkül visszaveszik az árut – említette példaként.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a maszkokat kiemelt figyelemmel ellenőrzik a fogyasztóvédelem munkatársai. Elmondása szerint már a vámhatáron vizsgálják a beérkező termékeket, és megtiltják azok behozatalát, amennyiben a szállítmány nem felel meg a leírásnak, illetve nincsen hozzá megfelelő tanúsítvány, vagy még nem kezdték meg a megfelelőség értékelését az arra kijelölt uniós tanúsító intézetnél. Mivel más uniós országból is érkezhetnek maszkok a magyar kereskedelembe, az üzletek és a webáruházak kínálatát is folyamatosan ellenőrzik – mondta Schanda Tamás. Hozzáfűzte, hogy a különböző védőeszközök használatával kapcsolatban mindenképpen az Operatív Törzs útmutatásait kell figyelembe venni.

A március elejétől és május 14-éig tartó, fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzésről Schanda Tamás elmondta:

a kormányhivatalok országosan összesen közel 1300 üzletben végeztek ellenőrzést, és ezek 11 százalékában találkoztak jogsértéssel.

Mivel a kijárási korlátozás miatt megnőtt a webáruházak jelentősége, most tavasszal fokozott figyelmet fordítottak az online kereskedelemre. Tájékoztatása szerint a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai 650 webáruházat ellenőriztek, és a problémás esetek aránya kicsivel magasabb, de nagyságrendileg azonos, 15 százalékos volt a hagyományos kereskedelemben tapasztalttal. Hozzátette: ezek az arányok nem különböznek érdemben a korábbi időszakok eredményeitől.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a hazai ellenőrzésekkel párhuzamosan Magyarország egy uniós fogyasztóvédelmi akcióhoz is csatlakozott.

A címlapfotó illusztráció.