A szuverenisták és a föderalisták is saját álláspontjukat próbálják erősíteni

Közös európai megoldásra van szükség – hallhattuk öt éve a migrációs nyomás idején Brüsszelből, de a vírus kitörése után is voltak ilyen nyilatkozatok. Ám ugyanúgy nem történt semmi ebben a két esetben, mint a 2008-as pénzügyi válság idején sem. A tagállamok most is maguk voltak kénytelenek megküzdeni a járvánnyal. Ezzel szemben a föderalista eszméket valló politikusok, országok továbbra is azt hangsúlyozzák az összefogás, a globalizáció fontosságát bizonyítja a koronavírus okozta válság.