Szijjártó: A munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata

Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a versenyképességi program támogató okiratainak csütörtöki átadóján.

Szijjártó Péter úgy véli, hogy az egészségügyi rendszer felkészült a legnehezebb helyzetekre is, de a válság hatásaival még csak most szembesül az ország. Véleménye szerint legfőképp a munkahelyek megtartásáról kell gondoskodni, hiszen a járvány előtti foglalkoztatási csúcsnak is köszönhető, hogy a magyar gazdaság megerősödve nézhet szembe a válsággal.

Csütörtökön újabb három vállalatvezető vehetett át támogatói okiratot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM). A tárca bejelentése szerint a veszprémi Balaton Bútor Kft. csaknem 574 millió forintos beruházása több mint 287 millió forint állami támogatásban részesül.

A somogyi Igalon működő Pek-Snack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházása szintén meghaladja a 574 millió forintot, kormányzati támogatása pedig a 287 millió forintot. A jakabszállási Genevation Aircraft Kft. 254 millió forintos beruházása 127 millió forint versenyképességi hozzájárulásra számíthat.

