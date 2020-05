Megosztás Tweet



Mintegy 35 milliárd forintnyi béremelést kapnak a szakképzésben oktatók – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Pölöskei Gáborné hangsúlyozta, a bérfejlesztéssel az oktatók fizetése közeledni fog a piaci bérekhez, s ez, illetve azok a fejlesztések, amik elindultak, már minőségi változást hozhatnak a szakképzésben. Hozzátette, változás az is, hogy a továbbiakban – a felsőoktatáshoz hasonlóan – oktatóknak hívják a szakképzésben dolgozó pedagógusokat.

Kitért arra is, a szakképzésben is elindult a vizsgáztatás az érettségivel párhuzamosan; az első tapasztalataik jók, az iskoláknak sikerült megoldaniuk a koronavírus-járvány okozta nehézségeket – fűzte hozzá, azzal együtt, hogy úgy tűnik, mindenki le tud vizsgázni. Reményeik szerint a nyári szakmai gyakorlatokat is meg lehet majd tartani, ahogy a járványügyi intézkedések enyhülnek.

