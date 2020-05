Gulyás: Európa egyik legsikeresebb védekezése volt a magyar

Megosztás Tweet



Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő online kormányinfó-tájékoztatót tartott csütörtökön.

Európai uniós kormányülést tartottak szerdán, ahol több fontos kérdés is napirendre került – mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtökön tartott kormányinfón.

A kormány áttekintette a védekezésnek az eddigi eredményeit, a védekezés hatékony volt, az első fázisa sikerrel zárult, a legnagyobb eredménye a tömeges megbetegedést sikerült megakadályozni. A járványveszély azonban továbbra is fennáll. A védelmi szabályokat a következő időszakban is mindenki tartsa be – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

Az eddigi magyar védekezésről joggal mondhatjuk, hogy

Európa egyik legsikeresebb védekezése volt.

Ebben a kormánynak is van érdeme, hiszen a megfelelő időben hoztak jó döntéseket, de az emberek megfelelő hozzáállására is szükség volt – hangsúlyozta.

Az első megbetegedés észlelésétől már a hetedik napon el kezdték bevezetni a megelőző intézkedéseket Magyarországon. A készültség második szakasza elkezdődött. Az operatív törzs továbbra is fenn marad, és az egészségügyben fenn kell tartani a készültséget – tette hozzá Gulyás Gergely.

A kormány jövő kedden törvényt fog benyújtani az Országgyűlésnek, amelyben arra kéri az Országgyűlést, hogy a rendkívüli jogrend megszüntetéséről és a készültség fenntartásáról hozzon döntést. Azokat a szabályokat szükséges fenntartani, ami a járványügyi készültség működtetéséhez elengedhetetlen, példaként említette az operatív törzset.

Felszámolják a tranzitzónákat

A kormány az ülésen foglalkozott az Európai Bíróságnak a magyar tranzitzónával kapcsolatosan meghozott ítéletével is. A kormány az ítélettel nem ért egyet, Európa biztonságára nézve kockázatosnak tartja, így a tranzitzónákat megszünteti – hangsúlyozta. Az intézkedés végrehajtása folyamatban van – folytatta.

Aki idegenrendészeti őrizetben volt, az abban is marad, négy ilyen személy van jelenleg. Aki nem idegenrendészeti őrizetben tartózkodott a tranzitzóna területén, azokat menekültügyi befogadóállomásra szállítják még ma.

Akik ezután befogadási kérelmet akarnak benyújtani, azt az országhatáron kívül, a külképviseleteken tehetik meg.

Álláskeresési-járadékban a legfrissebb adatok szerint 101 447, foglalkoztatás helyettesítő támogatásban pedig 71 235- en részesülnek. A beruházás ösztönzési programban résztvevő cégek azt vállalták, hogy 96 000 munkahelyet őriznek meg.

Az egyszer használatos műanyagok betiltásáról szóló törvény visszavonásával kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta számos téves információ és állítás jelent meg.

A kormány szándéka nem változott, hogy az egyszer használatos műanyagokat be kell tiltani

– emelte ki. A jelenlegi járványhelyzetben a munkahelyek megtartása a legfontosabb, és ezért a munkahelyek megőrzésére garanciát kell kapniuk azt megelőzően, hogy ezt a törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadná. Az Európai Unió a menetrenddel a kapcsolatosan július elsejéig fog tájékoztatást adni a tagállamoknak.

Tárgyaltak az uniós költségvetésről is, ezzel összefüggésben arról a német–francia kezdeményezésről, amely további 500 milliárd eurót biztosítana az Európai Unió tagállamainak a járványhelyzet kezelésére. Az ülést megelőző nap a V4-ek is egyeztetettek, és a német kancellár is egyezetett a Visegrádi 4-ek kormányfőivel.

Az EU hét éves költségvetése mintegy 1100 milliárd euró, ehhez tenne hozzá, de a költségvetésen kívül a német–francia javaslat 500 milliárd eurót.

A legfontosabb, hogy Magyarország nyerjen ezen a megegyezésen, amihez az szükséges, hogy vegyék figyelembe a kohéziós támogatásoknál is figyelembe vett alapelveket. Az európai uniós csúcsülés június közepén várható, ahol ezekről a javaslatokról már tárgyalni fognak – fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta,

az óvodák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban pedig június 2-tól visszatérnek normális működési rendjükhöz.

Ezekben az intézményekben külön igazolás nélkül is fogadni kell majd a gyermekeket.

„Erre azért is volt szükség, mert a szülők sok esetben nem éltek a felügyelettel, hanem kivettek szabadságot, ezek a szabadságok viszont elfogytak, így vissza kell menniük dolgozni” – hangsúlyozta.

A digitális oktatás jól működik, ezért június 15-ig érvényben marad, a tanév végéig. Június másodikától megváltoztatják a gyermekfelügyelet rendjét is, most már valamennyi intézményben meg kell szervezni.