A koronavírus-járvány tovább fokozta a feszültséget Afrikában és a Közel-Keleten, sok ország vezetője, uralkodója távozott az országból attól való félelmében, hogy megfertőződhet a vírussal. Így az országban maradt emberek bizonytalanságukból fakadóan könnyebben elindulnak Európa felé, azért is mert az itteni egészségügyi ellátórendszer sokkal felszereltebb.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Kósztasz Cironisz)

A migrációval együtt nemcsak a terrorveszély, hanem a vírusveszély is felerősödik. A karantén és a határzárak miatt csökkent ugyan a bevándorlók száma, de most is sokan akarnak bejutni Olaszországba és Spanyolországba. Vagyis azokba az országokba, ahol a legnagyobb volt az európai vírusválság.

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatójának véleménye szerint a koronavírus után újabb növekedésre lehet számítani a migrációs hullámban az Európai Unió területén.

Földi László biztonságpolitikai szakértő, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a koronavírus-járvány tovább fokozta a feszültséget Afrikában és a Közel-Keleten. Az országok vezetői, uralkodói távoztak attól való félelmükben, hogy megfertőződhetnek a vírussal. Hozzátette,

„az ott maradt emberek bizonytalan helyzetükből fakadóan valószínűleg könnyen hajlanak arra, hogy érdemes Európába jönni, egyrészt mert az otthonuk veszélyes, másrészt azért, mert Európában az egészségügyi rendszer sokkal felszereltebb”.

Ezenkívül az elvándorlást tovább fokozhatja a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság.

Földi László arról is beszélt, hogy Afrikában, illetve a Közel-Keleten a járvány gyors terjedésének oka, hogy az iszlám kultúrában a vallásgyakorlás szinte mindenek felett áll. Hozzátette, a szakértőknek nem sikerült megértetniük az emberekkel, hogy ne gyülekezzenek, maradjanak otthon, ne látogassák az imaházakat, rokonaikat – mondta Földi László.

Hozzátette, a legnagyobb probléma pedig az, hogy a migránsok nemcsak a koronavírust hozhatják magukkal, hanem számos más vírust is.

Kitért arra is, hogy a terrorszervezetek a jelenlegi helyzetben erősödhetnek, azonban úgy látja, a járvány nem változtatott a stratégiákon, csupán

egy újabb módszert biztosított, az illegális migrációval történő járványterjesztést.

Földi László a beszélgetés végén arról is beszélt, hogy az Európai Unió vezetősége továbbra is olyan intézkedéseket tesz, amelyek azt bizonyítják, hogy pozitívan állnak hozzá a migrációs kérdéshez. A szakértő szerint ez a magatartás nem helyes, téves meggyőződésen alapul. Az uniónak hermetikusan le kellene zárni a határait az illegális bevándorlók előtt, hiszen nemcsak a koronavírus-járvány veszélyezteti az európai embereket, hanem olyan betegségek, vírusok is, amelyeket az illegális migránsok hozhatnak magukkal.

