Reménykeltő gyógyszer- és vakcinakísérletek folynak világszerte a vírus ellen

Hiába ért véget a kijárási korlátozás, a veszélyeztetett csoportokra továbbra is nagyon kell vigyázni. A magyarországi járványgörbe stabil, és reménykeltő gyógyszer-, illetve vakcinakísérletek folynak világszerte a vírus ellen – hangsúlyozta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A budapesti Bálnánál is kinyitott a terasz

„Hiába csökkent az aktív fertőzöttek száma, továbbra is vigyáznunk kell. Magyarországon az ország különböző részein máig találunk újabb fertőzötteket, ha nem is nagy számban, de ez azt jelzi, hogy azokat a veszélyeztetett csoportokat, amelyeknél a koronavírus-fertőzés valóban komoly gondot okoz, továbbra is védeni kell” – hangsúlyozta Szlávik János a Kossuth Rádió műsorában.

Az infektológus felhívta a figyelmet, hogy

továbbra is ajánlott maszkot viselni, fertőtleníteni, és megtartani a javasolt másfél méteres védőtávolságot.

Hozzátette, néhány országban, ahol csökkent az esetek száma, néhány nap, néhány hét múlva újra emelkedni kezdett. „Az óvatosságot, a járványügyi intézkedéseket mindenképpen fenn kell tartani” – hívta fel a figyelmet Szlávik János.

A magas vérnyomás önmagában nem jelent rizikófaktort

Általában jellemző a koronavírus-fertőzésekre, hogy az idős, többféle krónikus betegségben szenvedő betegeknek okoz komoly gondot, de a magas vérnyomás ez alól kivétel. Amennyiben egy középkorú, egyéb más betegségben nem szenvedő embernél jól ellenőrzött magas vérnyomást észlelünk, az még önmagában nem rizikófaktor.

Jelentek meg hírek korábban arról, hogy különböző vérnyomáscsökkentők fokozzák a koronavírus-fertőzés súlyosságát, de leszögezte: ez nem igaz.

Akinek nincs más alapbetegsége, csak a vérnyomás, nyugodtan szedheti a korábbi gyógyszereit tovább. Nem jelent neki nagyobb rizikót a koronavírus-fertőzés szempontjából. Az idősek nagyon sok betegségben szenvednek, köztük magas vérnyomással is. A felsorolásokban gyakran találkozunk a magas vérnyomással, de hangsúlyozom, önmagában egy magas vérnyomás nem jelent rizikófaktort. Semmiképpen se változtassuk meg a jól beállított gyógyszerek szedését

– hívta fel a figyelmet az infektológus.

A szív- és érrendszeri betegek, a vesebetegek, a daganatos betegek és a cukorbetegek kiemelkedően veszélyeztetettek, tehát általában azok a betegségek, amelyek az időskorral gyakran együtt járnak.

Nagyon nagy betegszámnál előfordulhat ugyan, hogy középkorú vagy fiatal teljesen egészséges embernél súlyos szövődmények jelentkeznek, de ez rendkívül ritka Magyarországon, és elvétve fordulnak elő ilyen esetek a világon is.

Folyamatosan zajlanak a gyógyszerkísérletek

Sokféle gyógyszert alkalmazunk: malária elleni gyógyszereket, AIDS elleni gyógyszereket, korábban alkalmazott influenza elleni gyógyszereket – részletezte Szlávik János.

Kifejtette,

vannak már hatékony vírusellenes készítmények.

Magyarországon is elérhető az a Japánban kifejlesztett vírusellenes gyógyszer, amely a betegség korai szakában valóban hatékonyan alkalmazható az enyhe és közepesen súlyos betegeknél, és rendelkezésre áll egy Amerikában kifejlesztett, intravénás módon alkalmazható gyógyszer a vírus miatt súlyos és életveszélyes állapotba kerülők gyógyítására – részletezte.

(Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A szakember elmondta, hogy a hatékony, ellenőrzött gyógyszerek hiányában egyelőre csak próbálkoznak, de úgy tűnik a korábbi tapasztalatok alapján hatékonynak tűnő gyógyszerek Magyarországon is hatnak.

Hiszek ezekben a gyógyszerekben, hiszek a vérplazma-terápiában, a korábban alkalmazott gyógyszerek sikerességében, és úgy tűnik, hogy Magyarországon ezek jól alkalmazhatók. Mindannyian várunk egy olyan készítményt, ami valóban hatékony és sikeres lesz, de még csak a tesztelések zajlanak, sajnos

– mondta el.

Több mint száz védőoltás-kísérlet zajlik a világban, amelyeknek jelentős része már humánfázisban van, tehát egészséges embereken próbálják ki ezeknek a védőoltásoknak a hatékonyságát. Őszre-télre várható, hogy kifejleszthetik a koronavírus-fertőzés elleni hatékony védőoltást.

