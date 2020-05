Budapesten hétfőtől újraindul az élet

Megosztás Tweet



Vasárnap éjféltől vége a kijárási korlátozásnak Budapesten is. A legszembetűnőbb változás hogy újra időkorlát nélkül kinyithatnak a boltok, így valószínűleg azok az üzletek is kinyitnak, amelyek korábban a bezárás mellett döntöttek. A vendéglátás is beindul, de először csak a teraszokon. A boltosok és vendéglősök egész nap készültek a holnapi nyitásra – hangzott el az M1 Híradójában

Vasárnap reggel óta megállás nélkül takarítottak az óbudai Kéhli Vendéglő konyhájában és már a hétfői nyitásra készültek. Az edényektől a tányérokon át az evőeszközökig mindent átmostak, a munkafelületeket pedig alaposan lefertőtlenítették.

Mivel zárt térben még nem fogadhatnak vendégeket, ezért a vendéglő előtt és a kerthelyiségben helyezték el az asztalokat. A szokásos 80-nak kevesebb mint a felét, a kellő távolságot ugyanis továbbra is be kell tartani.

Az egyik tulajdonos azt mondja: nagyon nehéz volt az elmúlt két hónap, de ezt az időt arra használták, hogy felújítsák a vendéglőt.

Kifestették a helyiségeket és modernizálták a szellőztetést. Külföldi vendégek híján most abban bíznak, hogy a budapestiek ki vannak éhezve a kisvendéglők hangulatára és konyhájára.

„Szerencsére van érdeklődés a törzsvendégek részéről. Egy pár foglalás bejött, de nem mondhatom azt, hogy onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk ezt a vendéglőt. De látszik az, hogy van egy réteg, aki ki van éhezve arra, hogy jöjjön hozzánk” –mondta Cecei Tibor tulajdonos.

Megfontoltan és óvatosan, de hétfőtől már Budapesten is újraindulhat az élet – ezt Orbán Viktor jelentette be a közösségi oldalán szombaton, miután virológusokkal és orvosokkal tárgyalt. Elmondta, hogy a kijárási korlátozást május 18-től feloldják, és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket.

Így hétfőtől újra kinyithatnak az éttermek, a kávézók, a büfék és a presszók teraszai, ahol a vendégek el is fogyaszthatják a megrendelt ételeket, italokat. De bent, a vendéglátóegység helyiségeiben továbbra is csak a dolgozók tartózkodhatnak. Könnyítés viszont, hogy szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetni a teraszok után.

Megnyílhatnak az üzletek is

Az enyhítés az üzletek nyitvatartására is vonatkozik. Vagyis hétfőtől nem kell délután 3 órakor bezárniuk. Egy fővárosi bevásárlóközpont legtöbb üzlete előtt vasárnap még le volt húzva a redőny, de néhány boltban azonban már a nyitásra készültek.

A ruházati üzletek többsége ugyanis az elmúlt hetekben egyáltalán nem fogadott vásárlókat. Az eladók ezért vasárnap azon voltak, hogy fertőtlenítsék, és új áruval töltsék fel a polcokat.

A lazítások mellett viszont az óvintézkedéseket továbbra is be kell tartani azért, hogy ne veszélyeztessük az eddigi eredményeket – hangsúlyozta Lakatos Tibor rendőr ezredes az operatív törzs tájékoztatóján.

„Éjféltől az ország teljes területén, a főváros területén is megszűnik a kijárási korlátozás, ez azonban nem jelenti azt, hogy a védelmi intézkedéseket ne kelljen betartani. Mostantól a védelmi intézkedések szigorú és következetes betartása jelentheti azt, hogy az eddigi eredményeket ne veszélyeztessük” – mondta a rendőr ezredes.

Vagyis továbbra is meg kell tartani a másfél méteres távolságot egymástól. Az üzletekben és a tömegközlekedésben kötelező maszkkal, sállal vagy kendővel eltakarni az arcot. A 65 év felettiek pedig továbbra is csak reggel 9 és dél között vásárolhatnak az élelmiszer boltokban, a gyógyszertárakban és a drogériákban.

A polgármesterek a piacok esetében ettől eltérő szabályokat is megállapíthatnak, de biztosítani kell, hogy az idősek ott is elkülönítve vásároljanak.

Megnyílnak a strandok, parkok és játszóterek

Hétfőtől több lehetőség lesz a szabadidő eltöltésére is: megnyitnak a parkok a fővárosban, újra lehet menni játszótérre, és hamarosan kinyitja kapuit a Fővárosi Állat- és Növénykert is. Most mindenhol azon dolgoznak, hogy megfelelő feltételek mellett tudják fogadni a látogatókat.

A koronavírus járvány miatt az elmúlt időszakban többször is lezárták az Óbudai-szigetet, a Római-partot, és a Margitszigetet is. A Normafa parkolói vasárnap is zárva voltak, ahogy a kilátók és a vendéglátóhelyek is.

Az egyik kiránduló az M1 Híradójának elmondta, hogy nyolchetes karantén után nagyon örül a kijárási korlátozások feloldásának.

„Remélem, hogy hamarosan a maszkokat is el lehet hagyni, de ha ez szükséges, akkor ennyit mindenki megtehet” – mondta Schmidt Bianka

Hétfőtől új szabályok lépnek életbe a fővárosban. Látogathatók lesznek a parkok és a szabadtéri játszóterek is. A távolságtartás és a maszk viselése azonban továbbra is kötelező.

A koronavírus veszélyhelyzet előtt egy átlagos vasárnap kígyózó sorokban álltak az emberek a Fővárosi Állat-és Növénykert bejáratánál. Egyetlen nap alatt itt akár tízezer látogató is megfordult. Két hónap telt el azóta, hogy a járvány miatt bezárta kapuit az állatkert. Évtizedek óta nem volt még hasonlóra sem példa. A fővárosi állatkert ugyanis az év minden napján fogadta a látogatókat.

Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat-és Növénykert szóvivője elmondta, hogy nagyon nagy kihívás volt az intézmény számára az elmúlt bő két hónap, de most azon dolgoznak, hogy minden feltétel adott legyen a mihamarabbi, biztonságos újranyitáshoz.

„Azért is jó lesz majd újra megnyitni a kapukat, mert mialatt zárva voltunk, meg közvetlenül előtte is, nagyon sok kisállat született, akikkel még a nagyközönség nem találkozhatott. Például ugye a tapíroknál, az ott született kis tapír is egyelőre még csak az interneten keresztül debütálhatott, de például az éji majmoknál vagy a vadkutyáknál vagy különböző madarainknál, például a fekete hattyúknál is világra jöttek utódok, akikkel még nem találkozhatott a közönség” – emelte ki.

Az állatkert munkatársai a karantén időszak alatt is a lehető legmagasabb színvonalon gondoskodtak az ott élő csaknem 900 különböző állatfaj több mint tízezer egyedéről.

A Fővárosi Állat- és Növénykert hétfőn még nem, de várhatóan a következő napokban ismét megnyílik a nagyközönség előtt.

Budapesten a múzeumok, a strandok és a fürdők szabadtéri részei is újranyithatnak. A kulcsszó a szabadtér, mert a zárt helyiségekbe továbbra sem engedik be a látogatókat. A budapesti fürdők pünkösdre tervezik a nyitást. Hétfőtől újranyitják a kertet és a növényházakat is a Füvészkertben is.

A Füvészkert főkertésze, Kiszel Péter azt mondja, nagyjából 30-40 százalékos visszaesést okozott a járvány, ezért nagy megkönnyebbülés, hogy most újra kinyithatnak.

„Költségvetésünket bevételekkel egészítjük ki, így tudjuk kigazdálkodni az éves fenntartáshoz szükséges összeget, és hát ugye a két legerősebb tavaszi hónapunk sajnos bezárással telt, így nagy segítség, hogy már egy kicsit fellélegezhetünk” – mondta.

Gőzerővel készül a látogatók érkezésére a Vasúttörténeti Park is. Ők pénteken nyitnak ki. A Füvészkerthez hasonlóan náluk is tavasszal van a főszezon, így itt is létkérdés a vendégfogadás.

„Éves szinten száztízezer látogatunk van, de ez nagyon rapszodikus, nálunk ugye a tavasz és az ősz az erős, de bármi lehet, a hétköznapok, azok azért gyengébbek, maximum néhány száz látogató van, hétvégén, ha rendezvényünk van, akkor meg akár sok ezer, akár hat- nyolcezer látogató is lehet” – mondta az M1 Híradójának Schvéd Norbert, a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány parkvezetője.

A kültéri múzeumok mellett újra fogadhatnak vendégeket a szabadtéri fürdők és strandok Budapesten is. Az óvintézkedéseket azonban mindenhol be kell tartani.

„Egyelőre a kültéri létesítményekkel tudunk elindulni, kültéri medencéinkkel, a kültéri parkterületekkel, játszóterekkel, csúszdákkal tudnak majd megnyitni a fürdők” – mondta Boros László, a Magyar Fürdőszövetség elnöke.

Elmondta, hogy a külső strandterületeken a csúszdák működnek, valamint korlátozásokkal, de a fürdőgyógyászatok is elkezdhetik a kezeléseket.

Boros László Attila szerint a legtöbb fürdő egyelőre a pünkösdi hosszú hétvégéig vár a nyitással.

A legtöbb kiemelten népszerű budapesti fürdő, így például a Széchenyi, a Gellért vagy a Palatinus a fővárosi önkormányzat egyik cégéhez tartozik.Az M1 Híradója kereste a budapesti városvezetést. Arra szerették volna megtudni, hogy mikor nyithatnak ki ezen létesítmények szabadtéri medencéi, de az adásig nem kaptak választ.

Az M1 Híradója összefoglalta az éjféltől életbe lépő változásokat.

Budapesten lesz a legnagyobb változás.Feloldják a kijárási korlátozást ami azt jelenti hogy mostantól nem csak alapos indokkal lehet elhagyni a lakóhelyet, hanem bármikor amikor az embernek csak kedve tartja.

Kinyitnak az üzletek, így már nem kell délután 3 órakor bezárniuk és újra igénybe lehet venni a szolgáltatásokat is.

Újraindulhat a vendéglátás, egyelőre azonban csak a kávézók és éttermek teraszain vagy kerthelyiségekben lehet fogyasztani.

Kinyithatnak a strandok és szabadtéri fürdők.

Újra lehet parkokba, játszótérre vinni a gyerekeket. A Fővárosi Állatkert is megnyitja kapuit és a szabadtéri múzeumok is újraindulnak. Fontos hogy ezeken a helyeken az üzemeltetőnek kell gondoskodni a megfelelő feltételekről.

Az egyetemeken a rektor döntésén múlik, hogy hogyan folytatódik az oktatás.

Újra lehet miséket tartani, június 15-tól pedig 200 fő alatt már lagzizni is lehet Budapesten.

A lazítás azonban nem jelenti azt hogy mostantól bármit szabad. A szigorú szabályok ettől még ugyanúgy érvényben maradnak, és ezek betartásán életek múlhatnak. Vagyis mindenhol tartani kell a másfél méteres távolságot, valamint a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön kötelező marad a maszkviselés. Az élelmiszerboltokban, drogériákban és gyógyszertárakban továbbra is csak 65 év felettiek vásárolhatnak 9-12 óra között.

A hatóságok továbbra is felelősségteljes magatartást kérnek mindenkitől.