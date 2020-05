Újraindultak a közlekedési vizsgák vidéken

Két hónap szünet után újraindultak a közlekedési vizsgák, egyelőre azonban csak vidéken. A szokásos óvintézkedéseket itt is be kell tartani. A kötelező maszkokról és kesztyűkről a vizsgaközpont gondoskodik. A járvány miatt általában kisebb a forgalom a településeken, ennyiből talán könnyebb dolguk van most a tanulóknak – hangzott el az M1 Híradójában.