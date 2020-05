Idősotthonban tartottak ellenőrzést Erdőbényén

Megosztás Tweet



A Magyarországi Református Egyház Béthel Szeretetotthonában tartottak ellenőrzést a koronavírussal kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőbényén hétfőn.

Kubákné Benda Tünde járási vezető Victor Dániel intézményvezetővel együtt járta végig az intézményt, ahol azt tekintették át, megtörténtek-e azok az intézkedések, amelyek segítségével elkerülhetők a koronavírusos megbetegedések az otthon lakói között. Az ellenőrzések az országos tiszti főorvos által elrendeltek alapján zajlanak a vidéki idősotthonokban.

Victor Dániel az MTI-nek elmondta: kialakítottak egy izolációs helyiséget, ahol a többi lakótól elkülönítve ápolhatják az esetlegesen koronavírussal fertőzött betegeket, akik számára külön ápoló személyzetet is biztosítani tudnak szükség esetén. Hozzátette: már a kezdetektől leállították a látogatást, az idősek nem járhatnak ki az intézmény udvaráról, valamint nem fogadhatnak kívülről csomagot, tárgyi adományt sem. Az épületen belül pedig gyakori kézmosással és kézfertőtlenítők alkalmazásával igyekeznek meggátolni a fertőzés bejutását.

Az intézményvezető beszélt arról is, hogy a gondozók felelőssége is nagy, ennek megfelelően a saját életükben is kerülik a kockázatokat, a felesleges találkozásokat és otthonukban is kiemelten figyelnek a higiéniára. Megemlítette azt is, hogy ugyan eddig még egyetlen gyanús esetük sem volt, csak egyik lakójuk igényelt elkülönített megfigyelést, akit kórházban kezeltek tüdőgyulladással. A kéthetes elkülönítési időszak lejárt, de nem igazolódott be a fertőzés – közölte.

A címlapfotó illusztráció.