Merkely: Aki értesítést kap, vegyen részt a szűrőprogramban

Reprezentatív minta alapján, csaknem 18 ezer ember bevonásával, átfogó szűrővizsgálatba kezdett, ami május 1-14 között zajlik a Semmelweis Egyetem (SE) vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, bevonva a négy hazai orvosképzőt.

Merkely Béla, az SE rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, a jelenlegi mért adatok alapján feltételeznek egyfajta vírusfertőzött arányt, így ebből kiszámolva mintegy 17 780 személyt hívtak meg teljesen random módon a szűrésre.

A szűréssorozat lebonyolításában ezren vesznek részt: orvosok, ápolók, asszisztensek és rezidensek, a négy egyetem laboratóriumi hátterének bevonásával.

„A közvetlen vírus kimutatáson kívül vért is veszünk, ott pedig az ellenanyag jelenlétét határozzuk meg, azért, hogy többet tudjunk, illetve egészen pontosan ismerjük a rizikóját a népességünknek egy ilyen fertőzéssel szemben” – részletezte a klinikai járványelemző.

Fontos tudni, hogy a kiválasztottak mintegy 500-1000 honfitársukat is képviselik a vizsgálatban, ezért Merkely Béla arra kért mindenkit, aki értesítést kap, menjen el a szűrésre, vagy tegye lehetővé, hogy a szakemberek az otthonában végezzék el azt, hogy minél pontosabb kép alakulhasson ki a magyar társadalom koronavírus-fertőzöttségéről.

Hozzátette: lehetséges például, hogy a vércsoport is befolyásolhatja a vírusnak való kitettséget, vagy a szövődmények kialakulását. Egyes kínai és amerikai adatok azt mutatják, hogy a 0-s vércsoport egy kis védettséget jelent, az A-s vércsoportúaknál pedig kicsit nagyobb a kitettség, de az országos szűrőprogramban számos más lényeges paramétert is vizsgálnak, hogy teljes képet kapjanak a magyarországi helyzetről – mondta Merkely Béla.

„Ez egy tudományos vizsgálat, és ilyen típusú vizsgálat a világon még nem történt. Ez lesz az első teljes országot lefedő szűrés-program” – emelte ki Merkely Béla.

A címlapfotó illusztráció.