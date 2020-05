A Népszava karikatúrája ellen indít petíciót a vasarnap.hu

Megosztás Tweet



A közelmúltban ismét megszaporodtak a baloldali sajtóban a kereszténygyalázó írások, képi tartalmak.

Nagy szentek és bölcsek is szoktak arra figyelmeztetni bennünket, hogy amikor az életünket igazán úgy érezzük, hogy sínen van és rendben van, akkor se felejtkezzünk el az imádságról – hívta fel a figyelmet Vágvölgyi Gergely, az S4C főszerkesztője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hozzátette, nyilvánvalóan ilyen vészterhes és nehéz időszakban, amikor nagyon sokan aggódnak többek között a saját és szeretteik egészségért, a gazdasági helyzetért, akkor különösen fontos, hogy a hitünkben megerősödjünk.

Az emberi tehetség véges

Kiemelte, hogy van egy jó vonatkozása is a pandémiának és az általa kialakult globális helyzetnek, hiszen többen ráeszméltek arra, hogy az ember hatásköre, az emberi tehetség véges. Nem tudunk saját erőnkből mindent megoldani. Az embernek megvannak a korlátai, a kapacitása. Abszolút véges, Isten pedig mindenható. Egy ilyen helyzetben többen szólunk Istenhez, többen fohászkodunk. „Én egyet kérek, akkor se felejtsünk el hozzáfordulni, amikor a jelenlegi helyzet megnyugtatóan rendeződik” – fejtette ki.

Mindenki saját maga dönti el, hogy hogyan viszonyul a hithez, akár otthon imádkozik, vagy eljár templomba amikor arra lehetősége van. A vasarnap.hu keresztény–konzervatív hírportálon sok hasonló tartalmat lehet olvasni, míg vannak olyan hírportálok is, ahol ezzel ellentétes információk jelennek meg, és talán ezért is indított a vasarnap.hu petíciót.

„Mi egy keresztény–konzervatív újság vagyunk, vállaltan egy értékrendnek a határozott képviselői, nálunk egyaránt meg lehet találni közéleti tartalmakat, vagy párpolitikai vitákat, és meg lehet találni az igazán lélekemelő tartalmakat is. Nagyon sokat foglakozunk a kereszténység helyzetével, a kereszténységet érő kihívásokkal, vagy akár szószerinti támadásokkal” – mondta Vágvölgyi Gergely.

Megszaporodtak a baloldali sajtóban a kereszténygyalázó írások

Kifejtette, úgy érezték az elmúlt időszakban, hogy most már egy kicsit túl sok és túlságosan is cinikus a támadás. Elmondta, náluk a biztosítékot végleg a Népszava közelmúltban megjelent karikatúrája verte ki, ami egészen gunyoros módon nyúlt Jézus Krisztus alakjához, és kereszthalálhoz.

Ez volt az a pont, amikor szólnunk kellett. Hiszen, azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban újra látványosan megszaporodott a baloldali sajtóban a kereszténygyalázás. Határozott álláspontunk, hogy a szólás szabadsága az nem terjedhet ki arra, hogy más hitét, lelkiismereti meggyőződését gúny tárgyává tegye – hívta fel a figyelmet.

Az említett képen Müller Cecília országos tiszti főorvos asszony karikatúrája is szerepel.

„A tiszti főorvos asszonyról tudjuk, hogy egy olyan személy, aki megéli a hitét. Éppen ezért volt duplán gonosz ez a karikatúra, ami ellen felemeltük a szavunkat, mert Jézus Krisztust is meggyalázza, megtámadja, illetve a tiszti főorvos asszony személyén keresztül megtámadja azokat is, akik akár hétköznapi embertársaink, polgártársaink, de megélik a hitüket. Belerúg a kereszténység alapítójába, és belerúg abba az emberbe is, aki vallását gyakorló keresztény” – húzta alá.

