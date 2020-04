Újított a Szent Imre Kórház a betegek érdekében

Megosztás Tweet



A fizikai teher mellett lelkileg is megviseli a kórházba kerülő koronavírus-fertőzött betegeket a helyzet, amibe kerültek: a kórházakban megszokott nővérek-orvosok helyett valójában űrruhás emberek veszik körül őket, arcok nélkül. Ez ellen lépett most a Szent Imre Kórház – írta a Blikk.

A helyzet az orvosoknak, ápolóknak és a betegeknek is nagy lelki teher. Ez ellen a pszichés teher ellen lépett most a Szent Imre Kórház: hamarosan minden ápoló és orvos védőruhájára felkerül a fotójuk – lelkileg sokat jelenthet egy életéért rettegő betegnek, ha az arcát is láthatja annak, aki érte harcol.

Ez a helyzet az orvosoknak, ápolóknak és a betegeknek is nagy lelki teher.

Lelkileg sokat jelenthet egy életéért rettegő betegnek, ha az arcát is láthatja annak, aki érte harcol – nyilatkozta a Blikknek Bucsek László, a Szent Imre Kórház főorvosa.

Az ötletet tett követte, s ma már kikerültek az első fotók az arccal, névvel ellátott védőruhás kórházi dolgozók védőöltözetére.

A címlapfotó illusztráció.