Karácsony Gergely szerint félreértették javaslatát

Félreértették, félremagyarázták már megint, ezzel védekezik a főpolgármester az újabb budapesti botrányban. Szerinte a megjelent hírekkel ellentétben nincs arról szó, hogy a fővárosban mindenhol csökkentenék az autósok számára megengedett sebességet. Csakhogy a hivatalos, főpolgármesteri előterjesztésben az áll, hogy minden főúton, egységesen ötven kilométer per órára kellene csökkenteni a sebességet, még az autópályák bevezető szakaszain is. Az előterjesztést Karácsony Gergely is aláírta. Úgy tűnhet, félreérti saját javaslatát – hangzott el az M1 Híradójában.