Iskolából hajléktalanszállót hozna létre a főváros vezetése Csepelen

Tiltakozik Csepel polgármestere és a kerület fideszes országgyűlési képviselője az ellen, hogy hajléktalanszállót akar létesíteni a főváros egy egykori iskolaépületben, Csepel belvárosában. A Fidesz szerint Karácsony Gergelyék meg sem kérdezték a csepelieket, mégis előkészítették az épület átalakítását, és hamarosan költözhetnek a hajléktalanok. Úgy tudják Csepelen, hogy egy Soros György-féle civil szervezet működteti majd az intézményt – derült ki az M1 Híradójából.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyik csepeli ingatlanban már dolgoznak, az udvaron terepet rendeznek, az épületben pedig gépészeti munkálatok zajlanak. Az épület 2007-ig szakiskolaként üzemelt. Még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején záratták be. Most hajléktalanszállóvá alakítják.

A Főpolgármesteri Hivatal fokozott óvatossággal tevékenykedik az ügyben, ugyanis sem a csepeli városvezetést, sem pedig a kerület országgyűlési képviselőjét hétfőig nem értesítette a tervezett intézkedésről.

Németh Szilárd, a kerület fideszes országgyűlési képviselője közölte: Karácsony Gergely egyik helyettese küldött választ Borbély Lénárd csepeli polgármester hétfői nyílt levelére. Ebből derült ki számukra, hogy a lakosságot megkerülve, a főváros hajléktalanokat akar elhelyezni a volt iskolaépületben.

Németh Szilárd arra is kitért: a főváros még csak most vizsgálja, alkalmas lehet-e az épület a járványügyi válságkezelés céljából történő használatba vételre. Hozzátette, szerinte kiderült az is, hogy a főváros vezetése Soros György embereivel dolgoztatta ki a folyamatot.

Németh Szilárd arra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, állíttassa le a műszaki átalakítására tett lépéseket. Közölte: egyúttal várja, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselőnek mi a véleménye a csepeli hajléktalanszálló megnyitása és több száz hajléktalan odaköltöztetéséről.

A címlapfotó illusztráció.