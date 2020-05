Eddig lehetőség volt a digitális átállás a cégeknek, most már kötelező

Megosztás Tweet



A legtöbb vállalkozásnak nem sok előnye származott a koronavírus-járvány terjedése okán hozott korlátozó intézkedésekből. Pozitívumként említhető azonban, hogy a kényszerű leállás felgyorsította a cégek digitális átállását, mely a marketing-előrejelzések szerint már egyébként is esedékes volt. A webshopokkal és az online hirdetésekkel a nehéz időket is többen át tudják vészelni, a vásárlók megtartása érdekében azonban a reklámokban megfogalmazott üzenetekre és azok etikusságára nem árt mindenkinek odafigyelni.

A járvány kitörése után a cégek döntő többsége a költségek lefaragásán kezdett el dolgozni, akadt azonban a vállalkozásoknak egy csoportja, mely a vetélytársak beelőzésére a hirdetések terén a kézifék helyett inkább a padlógázt választotta.

„A legutóbbi gazdasági válságnál is az első intézkedés, amit a társaságok, vállalkozások hoztak, az a marketingköltségek csökkentése volt. Most végeztünk egy kutatást, melyhez több mint ezer cég járult hozzá. 74,1 százalékuk azt közölte, hogy a koronavírus-járvány negatívan érinti őket. Mivel ez egy speciális helyzet, és még nem tudták pontosan, hogy milyen mértékben fogja a tevékenységüket befolyásolni, ezért a reklámbüdzsé volt az első, amit csökkentettek. Emellett a cégek 15 százaléka már az első nap mérsékelte a béreket” – mondta Jagodics Rita, a Kereskedelmi Marketing ügynökség ügyvezetője a hirado.hu-nak.

Hozzátette, akik már átéltek egy gazdasági válságot, amiből sikeresen jöttek ki, van tapasztalatuk abban, hogy miként lehet ilyen helyzetben is növekedni. A kezdeti sokk után voltak cégek, melyek elkezdték növelni marketingberuházásaikat.

„Soha nem lehetett még ilyen volumenben elérni az embereket az interneten, a fizetőképes keresletet is beleértve. Körülbelül a cégek három-négy százaléka gondolkozik úgy, hogy most van lehetősége megelőzni azokat a versenytársakat, akik behúzták a kéziféket. Most, hogy az operatív törzs bejelentette, május 3-tól kezdődően érjük el a járvány tetőzését, a cégek további három–öt százaléka kezdett el felkészülni az újraindításra” – fejtette ki.

A járványhelyzet felgyorsította a digitalizációt

A járványügyi intézkedéseket követően sorra zártak be a boltok, melyeknek a fennmaradásuk érdekében az online értékesítés lett az első számú bevételi forrásuk. A jelenlegi helyzet főleg a digitalizációt gyorsította fel, mely a vállalkozások előnyére válhat a jövőben.

Eddig opció volt a digitális átállás, most kötelező

– jelentette ki a szakértő.

Azoknak az üzleteknek, amelyeknek a vírus előtt az áthaladó forgalomból származott a profitja nagy része, a járványügyi intézkedéseket követően drasztikusan csökkent a bevétele. A cégek, melyeknek már volt adatbázisa és webáruháza, jelentős előnyre tettek szert, Jagodics Rita szerint emiatt egyes iparágakban meg sem érezték a kieső offline forgalmat.

Ugyan a vonat már elindult, és a webshoppal rendelkező cégek helyzeti előnyben vannak, még mindig nincs késő felszállni, mert az előrejelzések szerint a következő években nagymértékben nő majd az internetes értékesítések forgalma.

Jagodics Rita elmondta: ha egy vállalkozásnak eddig nem volt webáruháza, akkor jobb minél hamarabb elindítania, mert egyre többen fognak az interneten vásárolni.

Szakértők szerint a járvány egyik hatása az lesz, hogy évente 20 százalékkal nő majd az online forgalom.

A webáruház nélkül operáló kereskedők kiesésével a gyártók is újratervezték az értékesítési folyamataikat, mellyel egyes szektorokban nem várt változás állhat be.

„Lesz egy újrafelosztása is a piacnak. Rekordmennyiségű gyártó kezdte el a végfelhasználók felé reklámozni és értékesíteni a termékeit, ami eddig nem volt gyakori, hiszen a legtöbben a kereskedőkön keresztül érték el a fogyasztókat” – hangsúlyozta a szakértő.

A járvány átformálta a reklámtevékenységeket

A koronavírus-járvány miatt a hirdetéseken is változtatniuk kellett a cégeknek. „Az eddig is látható volt, hogy ha van egy krízishelyzet vagy egy konkrét esemény, és arra valaki ráülteti a kommunikációját, akkor az sokkal jobban működött, mint egy átlagos hirdetés” – emelte ki Jagodics Rita.

Hozzátette: azt látják, ha egy cég belefűzi a videójába, kampányába a maradj otthon, a járvány vagy a koronavírus kifejezéseket, akkor a reklám több figyelmet kap. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a koronavírus szó használata esetén egyes közösségimédia-platformok szűrői letilthatják a termék vagy szolgáltatás hirdetését.

A szakértő szerint rendkívül megváltoztak a reklámtevékenységek. A cégek adakoznak, szolgáltatásokat ajánlanak fel, kedvezőbb áron értékesítenek termékeket, amivel rengeteg fogyasztót vonzanak magukhoz.

„A vevők arra is nagyon jól rezonálnak, ha olyan társaságoktól, vállalkozásoktól vásárolhatnak, amelyek segítik az embereket, a vásárlókat, a kórházi dolgozókat, a gyermekeket. Most az adakozás idejét éljük. Ez egy bizonyos szempontból pont olyan hatásos, mintha az adakozásra szánt pénzt a reklámköltségekre fordítanák” – fogalmazott.

Meddig számít etikusnak a koronavírus-marketing?

A járvány miatt sok vállalkozó került kilátástalan helyzetbe, melyről egy részük nyilvánosan is beszélt. A segélykiáltás a nehéz időkben sem talált süket fülekre, a fogyasztók tudatos vásárlással igyekezték segíteni a magyar cégeket.

„Számos olyan videót lehet látni, amelyben egy cég tulajdonosa elmondja, hogy nehéz helyzetben van. Erre reagálnak a vásárlók. Ez a fajta segítségkérés, üzenet nem csak a külső szervek és alapítványok támogatásánál működik jól.

Ahol tudnak, most segítenek az emberek”

– mondta Jagodics Rita.

Sajnos azonban, mint minden hasonló helyzetben, sokan kihasználják a fogyasztók segítőkészségét.

„Van a vállalkozásoknak egy része, mely nem marketingmanipuláció céljából vagy trükközésből kezdi el ezt a fajta kommunikációt, hanem tényleg segítségre szorul. Mivel azonban az online marketing jól mérhető, már felfedezhető sok olyan reklám is, amelyben látszik, hogy a készítők tudatosan használják az egyes koronavírushoz kapcsolódó szavakat.

Valószínűsíthető, hogy látják az elemzésekben, hogy a segítségkérés bevetésével jobban működik a hirdetés”

– fejtette ki.

Sokszor merül fel a kérdés, hogy mi az, ami még belefér az etikus marketing kereteibe, és mi az, ami már nem. Jagodics Rita szerint ez nehezen meghatározható, azonban van egy vastag záróvonal, ahol egyértelműsíthető a határ.

„Én azt gondolom, ha a járványra való tekintettel egy cég például online kedvezményt ad a ruháira, és esetleg tudja is a tulajdonos, hogy a koronavírus szó használatával jobban fog működni a hirdetése, az még nem manipuláció. A manipuláció onnantól kezdődik, ha a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra adott kedvezmény nem valós, és ezzel a vásárlókat becsapják. Ez a járványtól függetlenül minden esetben igaz” – fogalmazott.

A címlapfotó illusztráció.