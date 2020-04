Országos tiszti főorvos: Fokozatosan nő a kórházban ápoltak száma

Megosztás Tweet



Fokozatosan nő a koronavírus-fertőzéssel kórházban ápoltak száma – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: a koronavírus miatt eddig elhunyt 280 emberből 261 60 év feletti. Az idősotthonok és a kórházak leginkább kitettek a fertőzésnek, ott különösen fontos a védőfelszerelések helyes használata.

Az országos tiszti főorvos beszámolt arról is, hogy megkapta a vérplazma-terápiát az első magyar beteg. A veseelégtelenségben szenvedő illető egy háromnapos terápián van túl, állapota reményt keltő, azonban időre van szükség, hogy kiderüljön: mennyire eredményes a kezelés.

Közölte,

több betegnél is terveznek vérplazma-terápiát,

és keresik, várják azokat, akik átestek a fertőzésen, egészségesnek érzik magukat és felajánlanák vérplazmájukat további kezelés céljából.

Müller Cecília a különböző maszktípusokról elmondta, az orvosi, sebészi szájmaszkok egyszer használatosak, ezeket jellemzően a műtéteknél használja az operáló team. Célja a beavatkozás során a beteg védelme. A speciális – ffp2, ffp3 – maszkok használata a viselőjét védi a kórokozóktól. Ezek jól zárnak, szorosan illeszkednek az archoz, így csak a maszkon keresztül történik a levegő beáramlása. A maszkon található szelep szűri a beáramló levegőt.

Kilégzésnél ugyanakkor a maszkon lévő szelep kinyílik, így ha ezt egy nem egészséges ember viseli, akkor a tőle kiáramlott levegő nagyobb mennyiségben jut a levegőbe, ezért szigorúan tilos ilyen maszkot beteg embernek viselnie – hívta fel a figyelmet.

A szakember kitért a házi készítésű, pamut maszkok viselésére is. Mint mondta, oda kell figyelni ezek felvételénél is levételénél egyaránt. Ezen maszkoknak is takarnia kell az orrot, szájat, lehetőleg feküdjön fel szorosan az arcra. Felhelyezésük után hozzájuk nyúlni nem szabad, s a maszk felvétele előtt és levétele után is alaposan kezet kell mosni, és érdemes hatvan fok feletti hőmérsékleten kimosni ezeket.

Müller Cecília egyben felhívta a figyelmet, hogy

a maszk viselése nem helyettesíti a személyes távolság megtartását és a higiéniai szabályok betartását.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta: eddig 25 idősotthonban jelent meg a fertőzés, nagyon különböző mértékben. Vannak nagyobb otthonok, több fertőzöttel, és van olyan is, ahol csupán egy-egy fertőzött van. Eddig a 25 idősotthonban összesen 64-en hunytak el koronavírussal összefüggésben.

Szintén kérdés kapcsán elmondta azt is, hogy három hajléktalanszállót tartanak nyilván, ahol igazolt pozitív esetek vannak. Az eljárás ezeken a helyeken is ugyanaz, mint minden más esetben – tette hozzá, tehát elkezdődött a kontaktkutatás és a szűrés is.

Müller Cecília arra, hogy hány egészségügyi dolgozó fertőzött meg, azt válaszolta:

az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó, és ez az arány megegyezik a nemzetközivel.

Hozzátette: sokan már felgyógyultak a betegségből, és nem jelentkezett mindenkinél tünet.

A címlapfotó illusztráció.