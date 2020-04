Ezen a hétvégén is szigoríthattak, és szigorítottak is az önkormányzatok: üres maradt a Balaton-part, és újra lezárták Visegrádot is. Közben rekordot döntött a rendőri intézkedések száma a hétvégén, csaknem 1100 esetben szegték meg a kijárásra vonatkozó szabályokat. Holnaptól pedig újabb szigorítások jönnek: a fővárosban például kötelező lesz maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban is – hangzott el az M1 Híradójában.