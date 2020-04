Országszerte több helyen okozott károkat a viharos erejű szél

Megosztás Tweet



Országszerte több helyen okozott károkat tegnap a viharos erejű szél: fákat csavart ki és épületeket rongált meg. 240 esethez riasztották a katasztrófavédőket. A legtöbb bejelentés Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom valamint Pest megyéből érkezett. A szél és a szárazság miatt pedig több helyen volt porvihar – hangzott el az M1 Híradójában.

A viharos szélben kidőlt fa akadályozza a forgalmat a 4-es számú főúton, Nyírpazony és Nyírtura között (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Székelyen több lakóházban is kárt okozott a viharos szél, megbontotta a tetőket és cserepeket sodort le. Mátyusban az egyik ház fémlemezes tetőszerkezetét bontotta meg a szél. A tulajdonos szerint legalább félmillió forintos a kár.

Csegöldön is jelentős károkat okozott a szél. A viharos erejű szél Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében adta a legtöbb feladatot a katasztrófavédőknek, de országszerte több megyében is jelentős pusztítást végzett.

Összesen 240 olyan helyszín volt, ahol tűzoltói bevatkozást kértek,

jellemzően fakidőlésekhez, épületkárokhoz riasztották a tűzoltóegységeket. A legjelentősebb beavatakozás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. Itt több járásban adott jelentősebb feladatot a tűzoltóknak – fejtette ki Dóka Imre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A viharos szél és a szárazság országszerte több helyen okozott porvihart is. A csongrád megyei Mórahalom határában szombaton, több mint tíz méter magas porfüggöny vonult végig, helyenként 70 kilométer per órás széllel.

Homokot fúj a viharos szél (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Gyulaháza és Szabolcsbáka között pedig

akkora volt a homokvihar, hogy szinte semmit nem lehetett látni.

Újkígyóson is hasonló volt a helyzet: az erős szél felkapta a szántóföldek felső rétegét. Ezért a mezőgazdasági utakon lecsökkent a látótávolság, a porfelhőben az orrukig is alig láttak a gazdák.

A követési távolság fokozott betartására Kecskeméten is figyelnie kellett a sofőröknek, a porvihar itt is ellepte az utakat. A viharos szél nemcsak a közlekedésben, hanem az áramellátásban is okozott gondokat. Esztergomban például egy 25 méteres fát tört ketté. A fa ráesett a villanyvezetékre, emiatt órákig nem volt áram az egyik szociális otthonban.