Hogyan maturálnak a diákok járvány idején?

Az idén maturáló középiskolások számára nagy kérdés volt, hogy hogyan fognak érettségizni. A döntés értelmében a diákoknak május 4-e és 21-e között kell számot adni tudásukról, kizárólag írásban.

„Az oktatási akciócsoport azért foglalt állást az írásbeli vizsgák mellett, hiszen itt ilyen módon valósítható meg a legkevesebb személyes találkozóval ennek a lebonyolítása. A szóbeli megszervezése egyébként jóval több szaktanárt igényelt volna, illetve azokban a termekben, ahol folyamatos szóbeliztetésre került volna sor, jóval hosszabb időt kellett volna összességében bent tölteni” – mondta Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős államtitkár az M1 Család20 című műsorában.

„A védekezéshez szükséges eszközök is rendelkezésre állnak a kormány részéről. Tehát mindenki számára tudjuk a maszkot biztosítani, tudjuk a fertőtlenítést biztosítani. Kesztyűt tudunk úgy biztosítani minden kolléga számára, hogy a papír kezelése is biztonságos legyen” – fejtette ki az államtitkár.



A legnehezebb döntés az érettségi időpontjának meghatározása volt, hiszen a járvány magyarországi tetőzésének időpontját 100 százalékosan nem lehet megmondani.

A szakiskolák és szakgimnáziumok végzősei számára is sikerült megoldást találni. Hangsúlyozta, kritikus pont volt a szakmai gyakorlatoknak az előfeltételeként való teljesítése. Aki a járvány miatt az érettségit szeretné későbbre halasztani, megteheti.

Ősszel is egy teljes körű érettségit tervezünk szervezni. Sőt, a felsőoktatásban arra készülünk, hogy a keresztfélévben is nem csak mesterképzéseket, hanem alapképzéseket is ösztöndíjas formában is meg fogunk hirdetni, tehát jóval flexibilisebb lesz a felsőoktatás kezdése és az érettségizés is. Nem kell egy teljes évet várni arra, hogy felsőoktatásba tudjon kerülni, illetve érettségizni tudjon az, aki most ennek az elhalasztásáról dönt