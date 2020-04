A Századvég visszautasítja a jogi szakértője elleni politikai vádakat

Megosztás Tweet



Határozottan visszautasítja a Századvég Alapítvány a jogi szakértőjük, ifjabb Lomnici Zoltán elleni politikai vádakat és meg fogja védeni az alkotmányjogász jó hírnevét. Erről az alapítvány csütörtöki közleményében tájékoztatott.

A Századvég soha nem titkolta véleményét Soros Györgyről, a külföldről finanszírozott szervezetekről, ngo-król, a külföldről pénzelt pártokról, vagy éppen politikusokról, továbbá arról sem, hogy milyen veszélyt jelentenek Magyarország nemzeti szuverenitására – közölték.

“Soros Györggyel politikai vitánk van, mert a nyitott határok és a migráció legnagyobb támogatója, a drogliberalizáció pártolója, az általa finanszírozott ngo-k Magyarországon (…) börtönbiznisznek nevezett erkölcstelen perek elindítói és ötletgazdái” – írták.

A Századvég álláspontja szerint Soros György és szervezetei nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági kockázatot jelentenek Magyarországra és más nemzetállamokra. “Ugyanezt a véleményt fogalmaztuk meg a milliárdos nemzeti valutákat érintő, pénzügyi spekulációs tevékenységével kapcsolatban is” – áll kommünikéjükben.

Külső támadás érte a forintot

Felidézték: ifjabb Lomnici Zoltán az M1 közszolgálati csatornán április 8-án azt nyilatkozta, hogy a feltárt jelek azt mutatják, külső támadás érte a forintot. A szakértő akkor hozzátette, a külső támadásra utal az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korrekciós beavatkozásként kamatemelést hajtott végre, ami végül hozzájárult a magyar fizetőeszköz erősödéséhez – emlékeztettek.

Úgy folytatták: ennek nyomán Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője írásbeli kérdést tett fel Polt Péter legfőbb ügyésznek, hogy a forint elleni külső támadásra utaló kijelentés megalapozott volt-e vagy rémhírterjesztés.

A legfőbb ügyész rámutatott, hogy Vadai írásbeli választ igénylő kérdése a hatályos jogszabályok szerint feljelentésként értékelhető, ezért a Legfőbb Ügyészség a fővárosi III. kerületi rendőr-kapitánysághoz továbbította. “Mellesleg a jogász végzettségű országgyűlési képviselő bizonyára tisztában volt azzal, hogy lépésének milyen jogkövetkezményei lesznek” – közölte a Századvég.

Politikai támadás, spekuláció

Az alapítvány hangsúlyozta: a Századvég osztja jogi szakértőjének álláspontját, ezért is határozottan visszautasítja a munkatársa elleni politikai támadást. Megjegyezték: az is köztudott, hogy Soros György külső, nemzetállami fizetőeszközöket érintő spekulációs tevékenysége nem újkeletű, 1988-ban Franciaország, 1992-ben az Egyesült Királyság, 1997-ben pedig Malajzia, Thaiföld és Dél-Korea fizetőeszközeinek árfolyama omlott össze Soros György támadásai miatt, a spekuláns OTP Bank elleni akciói is széles körben ismertek. 2002-ben Franciaországban jogerősen elítélte őt a bíróság bennfentes kereskedelem miatt – sorolták a kommünikében.

Hozzátették: az európai társadalmakban egyre többen nem értik és tartják elfogadhatatlannak, hogy valaki, aki “elképzelhetetlenül nagy vagyonra tett szert”, ezen az alapon a törvények fölött állhat és mindenféle jogkövetkezmények nélkül oly módon avatkozhat bele más emberek, közösségek, akár egész országok életébe, amiért egy átlagembernek a törvények és a hatóságok teljes szigorával kellene szembenéznie.

A Századvég szerint a jelenlegi politikai támadás egyértelművé teszi, hogy a Soros Györgyöt támogató baloldal csak addig védelmezi a szólás- és véleményszabadságot, amíg az az ő érdekeiket szolgálja.

Úgy vélekedtek, hogy a “kétségbeesés motiválja” azokat, akik politikai elemzőket, kommentátorokat jelentenek fel, ahelyett, hogy tisztességes érvekkel védenék meg az igazukat.

A DK képviselője a radikális baloldalra jellemző módon a vita, az érvelés helyett a feljelentést választotta – írták, kiemelve, hogy a Századvég elutasítja az ifjabb Lomnici Zoltánt ért politikai vádakat és meg fogja védeni a jó hírnevét.