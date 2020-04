Megosztás Tweet



A Google internetes kereső adatai szerint naponta 18 millió olyan e-mail akad fent a biztonsági rendszerükön, amelyik a járványhelyzetet kihasználva adatokat vagy pénzt akar megszerezni az óvatlan embertől. Ismét arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy senki ne nyisson meg nyanús leveleket, és ne dőljön be az adathalász-trükköknek – derült ki az M1 Híradójában.

Több cseh kórház informatikai rendszerét is támadás érte a múlt héten. Bár az illetéktelen behatolók általában az adatokat akarják ellopni, a betegek életét is veszélyeztetik. Néhány számítógépes vírus ugyanis a kórház teljes hálózatát leállíthatja, de a bűnözők nem csak az intézmények adataira pályáznak, magánszemélyek e-mailjeit is képesek feltörni.

A Google legfrissebb statisztikái szerint,

az elmúlt héten naponta csaknem 18 millió olyan elektronikus levelet szűrtek ki,

amelyek a járvánnyal kapcsolatos adathalász célokat szolgáltak volna. Emellett egy nap alatt több mint 240 millió olyan kéretlen levél is fennakadt a biztonsági rendszerükön, amely szintén a koronavírushoz köthető terméket reklámozott.

Bor Olivér, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense azt mondta, a csalók most a krízishelyzethez alkalmazkodva többek között

megfélemlítéssel vagy épp anyagi támogatás ígéretével próbálják átverni a felhasználókat.

„Tartalmaz-e helyesírási hibát egy-egy e-mail, tartalmaz-e nyelvhelyességi hibát, illetve van-e olyan csatolmánya vagy melléklete a levélnek, amelyre megpróbálnak minket rávenni, hogy töltsük le” – kifejtette ezek lehetnek az árulkodó jelei egy csaló vagy adathalász levélnek.

Emellett az egyik jellemző módszer, hogy a levelek küldői egészségügyi szervezetek, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselőinek adják ki magukat, hogy végül a saját maguknak gyűjtsenek adományokat, vagy éppen munkahelyi üzenetnek álcázott levelekben helyeznek el kártékony oldalakra vezető linkeket.

A Google azt javasolja a felhasználóknak, hogy ellenőrözzék az e-mail fiókok biztonsági beállításait, kerüljék az ismeretlen fájlok letöltését, valamint fokozottan figyeljenek arra, hogy megbízhatatlan címzettől érkező levélre ne válaszoljanak, a személyes adataikat pedig semmiképp se adják meg.

A címlapfotó illusztráció.