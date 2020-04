Bodó Sándor: Komoly segítség a munkahelyvédelmi bértámogatás kiterjesztése

Megosztás Tweet



Komoly segítség a munkahelyvédelmi bértámogatás kiterjesztése, amelynek célja a munkahelyek megmentése - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatásért felelős államtitkára kedden az M1 csatornán.

Bodó Sándor az intézkedések között említette, hogy a támogatás napi kétórás foglalkoztatás után is igényelhető lesz, kiterjed többek között a távmunkára és az otthoni munkavégzésre is, és a vállalkozások munkahelymegtartó hitelt is igényelhetnek.

Fontos az is, hogy a munkaszerződéseket nem kell módosítani, azok a rendelet hatályával változnak – mondta. Hozzátette, hogy a civil szervezetekkel még tartanak az egyeztetések.

A programról és a munka világát érintő kérdésekről a www.nfsz.munka.hu honlapon található bővebb tájékoztatás.