A kijárási korlátozások miatt csökkent a légszennyezettség Budapesten, ami azért is jó hír, mert akár lassíthatja is a járványt. Olasz kutatók ugyanis azt bizonyították, hogy a szálló por hordozhat szennyezőanyagokat, így vírusokat is. A magyar szakemberek úgy vélik, ez önmagában viszont még nem elég ahhoz, hogy lassuljon a fertőzés üteme – hangzott el az M1 Híradójában.