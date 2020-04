Újabb óvintézkedéseket tett több vidéki önkormányzat

Ezen a hétvégén is sok települést és kirándulóhelyet lezártak – a húsvéti ünnep idejéhez hasonlóan – a koronavírus-járvány miatt, több városban éjszakára kijárási tilalmat vezettek be. Az önkormányzatok óvintézkedésként újabb korlátozásokról is döntöttek, van, ahol higiéniai csomagokat osztottak vagy koronavírustesztet végeztettek a saját költségükön.