Egyre többen pattannak biciklire a járvány kezdete óta. Budapesten 37 ezren használták a közbringarendszert egy hónap alatt, több mint felük pedig most először bérelt így kétkerekűt. A kerékpár jó sport a korlátozások közepette, de a távolságtartásról ilyenkor sem szabad megfeledkezni – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy kerékpáros MOL Bubi biciklin a fővárosban (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)

Csütörtök délelőtt sokan közlekedtek kerékpárral Debrecen belvárosában. A családok együtt, a legtöbben viszont egyedül, a megfelelő távolságot megtartva a többi biciklistől. Budapesten is jelentősen megnövekedett a biciklisek száma, akiket új kerékpár-sávok is segítenek.

A Bartók Béla úton néhány napja már használható is az elkerített rész, és tervek szerint a főváros több forgalmas útszakaszán is lesznek kerékpársávok.

Érzékelhetően megnövekedett a MOL Bubit használók száma. Sok az új felhasználó is, részben azért, mert március közepe óta jelképes száz forintos havidíjért használható a rendszer.

A kijárási korlátozás bevezetése óta a rendőrök fokozottabban jelen vannak a köztereken. A kerékpározás, mint egyéni szabadidős tevékenység alapos indoknak számít a lakhelyelhagyás szempontjából. A feltételek azonban a biciklisekre is vonatkoznak, vagyis egymástól másfél méteres távolságot kell tartani, illetve egyedül, vagy az egy háztartásban élőkkel együtt folytatható a tevékenység.

A koronavírus-járvány sok negatív hatása mellett egy pozitívum is lehet a kerékpározás terjedése – mondta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki bízik abban, hogy a most kerékpárra ülők a járvány után is használják majd ezt a közlekedési formát.

Reméljük, hogy sikerül a feltételeket tovább javítani, és sokan ráfognak jönni arra, hogy kerékpáron közlekedni, kerékpározni jó, és amikor a járvány elmúlik és visszatér az élet a normális kerékvágásba, akkor is kerékpáron maradnak – tette hozzá Révész Máriusz kormánybiztos.

A kormánybiztos emlékeztetett rá, hogy országszerte folyamatosan bővül a kerékpáros úthálózat. Idén a Tisza-tó partján egy három hídból álló szakasz is elkészül Tiszafüred és Poroszló között. Az ehhez hasonló fejlesztésektől azt várják, hogy a járvány végeztével a kerékpáros turizmus is lendületet kap Magyarországon.

A címlapfotó illusztráció.