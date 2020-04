Százezrek folytatják a törlesztést

Megosztás Tweet



Csaknem egy hónap telt el azóta, hogy a kormány bevezette a hitelmoratóriumot, vagyis döntött arról, hogy felfüggeszti a hitelek fizetési kötelezettségét. Legyen szó magánszemélyről vagy vállalkozásról és bármilyen típusú hitelről. A moratórium év végéig tart. Addig is bárki nyilatkozhat arról a bankjánál, hogy továbbra is fizetné a részleteket. Az elmúlt hetekben ügyfelek százezrei döntöttek úgy, hogy folytatják a törlesztést a hitelmoratórium ellenére – derült ki az M1 Híradójában.

Orbán Viktor a veszélyhelyzet kihirdetése után jelentette be, hogy semmilyen hitelt nem kell fizetni december végéig. Az adós bármikor dönthet úgy, hogy tovább törleszt, ehhez csak nyilatkoznia kell az adott banknál.

„Vannak olyan ügyfelek, akiknél átmenetileg kisebb jövedelemváltozás, -csökkenés keletkezhet. Ott lehet, hogy érdemes csoportosítani és mondjuk, a hiteleknek egy bizonyos részét tovább fizetni. Egy másik részét pedig a moratórium adta lehetőségeivel pedig erre az időszakra felfüggeszteni” – mondta Bán Péter, független pénzügyi szakértő.

A Takarékbanknál például már csaknem 40 ezer ügyfél jelezte, hogy továbbra is fizetne. Ha valaki nem nyilatkozik, de tovább fizeti a törlesztőrészleteket, az a bank számára azt jelenti, hogy az adós nem akar élni a moratóriummal. A K&H Banknál már az ügyfelek fele jelezte, hogy tovább folytatja a hiteltörlesztést.

A diákhitelesek többsége is folytatja a törlesztést. A Diákhitel Központ vezérigazgatója emlékeztetett, májustól igényelhető az új, kamatmentes és szabadfelhasználású Diákhitel Plusz is, ami egy egyösszegű kölcsön. A felsőoktatásban tanulók legfeljebb félmillió forintot, egyes felnőttképzések hallgatói pedig akár 1,2 millió forintot is igényelhetnek.

Magyar Péter hozzátette, augusztus 15-től több mint duplájára mintegy 150 ezer forintra emelik a szabadfelhasználású Diákhitel1 havonta igényelhető összegét. Ezzel is segítve a hallgatók megélhetését és a felsőoktatási lemorzsolódás csökkentését.

