Az éttermek és a kávézók üzletpolitikáját is átalakította a koronavírus. A kijárási korlátozás miatt beülni már sehová sem lehet. A vendég délután 3-ig bemehet ugyan az étterembe, de csak elvitelre rendelhet ételt. Sok étteremnek ezért a túlélését jelenti a házhosszállítás. Az otthoni karantén idején ugyanis sokan házhoz rendelik az ételt – hangzott el az M1 Híradójában.

A frissen elkészített ételeket csomagolják egy soproni étteremben, a koronavírus-járvány miatt bezárt az étterem. A vendégek és az alkalmazottak megtartása érdekében online rendelésre álltak át.

Szegeden is rengetegen rendelik házhoz az ebédjüket vagy vacsorájukat. Az étterem személyzete szinte megállás nélkül dolgozik nap, mint nap. A pizzázó fő tevékenysége már korábban is az ételkiszállítás volt, így a bezárás után is megvolt minden feltétel ahhoz hogy tovább működhessen az egység.

A járványhelyzet miatt sokan veszik igénybe az ételkiszállítás adta lehetőségeket. Azok a vendéglátóegységek, akik nem tudják önállóan megoldani a rendelések szállítását, azok futárcégekkel szerződve orvosolják a helyzetet. Az ország egyik legnagyobb ételszállítással foglalkozó cége nagy növekedést tapasztalt mind az éttermek, mind a munkavállalók jelentkezése kapcsán is ezen a területen.

„Márciusban több mint 900 étterem jelentkezett hozzánk, hogy szeretne szállítani, ezáltal tulajdonképpen 50 százalékkal megnőtt az elérhető éttermek száma. Több nagy világmárka is, de helyi kis éttermek is csatlakoztak hozzánk, és ez a szám folyamatosan bővül. Ezenfelül pedig több mint 600 futárpartnerrel szerződtünk le márciusban, illetve áprilisban eddig. Annak is köszönhetően, hogy egyrészt ezt a nagy látszámú új éttermi bázist ki tudjuk szolgálni, illetve a megszokott minőséget tudjuk nyújtani” – fejtette ki Patai Zoltán a NetPincér ügyvezetője.

A járvány megelőzése érdekében hozott kormányrendeletek szerint a vendéglátó üzletekből délután három óráig a vendégek személyesen is elvihetik az ételeket. Ez idő után már az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, csak ételkiszállítással lehet rendelni.

A címlapfotó illusztráció.