A Pesti úti idősek otthonában 204 igazolt fertőzöttet tartanak számon

Megosztás Tweet



A fővárosi Pesti úti idősek otthonában 204 igazolt fertőzöttet tartanak számon, közülük tízen korábban, illetve az elmúlt napokban elhunytak – közölte az országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette, az intézményben továbbra is tart a járványügyi vizsgálat, amely feltárja majd, hogyan történhetett ez a nagyszámú fertőződés. Ez a vizsgálat nem csak értékel majd, de a jövőre nézve támpontot is adhat egy járvány kezelésére ilyen otthonok esetében – fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy a hétvégén a honvédség segítségével elkezdődött a fertőtlenítő nagytakarítás, és az otthonban maradottak orvosi megfigyelése is folyamatos.

Közölte, elrendelte az ország valamennyi, 1035 idősotthonának ellenőrzését, ezt a legnagyobb létszámúakban kezdik.

Azzal kapcsolatban, hogy kell-e tesztelni a kórházból az otthonokba visszatérőket, az országos tiszti főorvos azt mondta: két hétre el kell különíteni azokat, akik egészségügyi intézményből térnek vissza. Ez biztosít elegendő védelmet, hogy a 14 napos lappangási idő alatt ne tudja átadni szobatársának vagy másnak a betegséget.

Kiemelte, bármilyen teszt vagy laborvizsgálat csak arra az időpontra ad információt, amikor végezték, de nem helyettesítheti a karanténidőszakot, az elkülönítést.

Az országos tisztifőorvos kérdésre reagálva beszélt arról is, hogy a várandósság nem jelent kockázatot a betegségben, de nem árt az óvatosság. Jelezte, mind a védőnők, mind a nőgyógyászok felkészültek a várandóstanácsadás és a vizsgálatok ellátására, továbbá kijelöltek olyan szülészeteket, amelyek fogadni tudják az esetleges koronavírus-pozitív kismamákat. Eddig ilyen esetről nem tudnak – jegyezte meg.

Müller Cecília a gyerekek életkorhoz kötött kötelező védőoltásairól szólva jelezte: az oltóanyagok rendelkezésre állnak, ezeket már a járvány előtt beszerezték, készletezték.

Az iskolai kampányoltások maradnak csupán el, ezekre csak a járvány után kerítenek sort. A kórházi ágyak 60 százalékának felszabadítására azért van szükség, hogy mindenki ellátáshoz jusson – mondta Müller Cecília, jelezve, hogy bár sikerült az extrém megbetegedési számot elkerülni, a legrosszabb forgatókönyvre készülnek.

A címlapfotó illusztráció.