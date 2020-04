Bogárdi Szabó István: Krisztustól semmi sem választ el minket

Megosztás Tweet



Ha egymástól el is választ most bennünket a baj, Krisztustól semmi sem választ el – mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap.

A református püspök a járvány miatt hívek nélkül, családi körben, a Budahegyvidéki Református Templomban megtartott ünnepi istentiszteleten úgy fogalmazott: „a feltámadott Krisztus hatalma betölt mennyet és földet, és eljut a bezárkózott tanítványokhoz is”.

Rámutatott: Jézus hatalmas kővel elzárt sírja kifejezi a drámát, hogy „Isten és ember közé odagördíttetett valami”. Ez a kő a „bűn zsoldja”, a halál. Húsvét hajnalának csodája pedig az, hogy „Krisztus feltámadásával Isten legördítette a halál kövét” az ember szívéről.

Bogárdi Szabó István igehirdetésében kitért arra: Márk evangéliumában csak akkor hangzik el, hogy a sírt elzáró kő „felette nagy volt”, amikor már el van hengerítve a sír elől. Ugyanígy mindig csak a „bajok múltán”, a „szabadulás óráján tudjuk igazán megmondani”, hogy mekkora volt a teher, és „csak visszatekintve értjük meg” a szabadulást hozó kegyelem nagyságát. Mert „Isten nemcsak kivezet a bajból, hanem mindig önmagához vezet” – mondta.

Hangsúlyozta: Isten nemcsak a régiek kedvéért hárított el akadályokat. Nem az a terve, hogy a régieket megáldja, meggyógyítja, „mi pedig elélhetünk ezeknek az emlékéből”.

Úgy fogalmazott: „Istennek velünk is terve volt, amikor a régieket megáldotta. Az ő áldásuk a mi áldásunk is, hogy mi is elmondhassuk, nincs immár akadály, elhengeríttetett a kő”. Nincs tehát akadálya annak sem, hogy „hálával imádkozzunk” és „Krisztus útján járjunk”.

Hiszen „még a szánkon sincs a kérés, és ő már meghallgatta, (.) mi még gyászban vagyunk, és ő már örök életet szerzett nekünk. Mi még temetni megyünk, és ő már feltámasztotta Krisztust. Mi még azt kérdezzük, kicsoda hengeríti el a követ, és ő már azt mondja, elvétetett” –sorolta.

Jézus feltámadásával Isten „nekünk is csodálatos jövőt, feltámadást, örök életet, színről színre látást készített”. Mindezt pedig azzal pecsételi meg, amit a feltámadt Jézus mond: „ne féljetek!”– tette hozzá Bogárdi Szabó István.

A zsinat elnökségi tanácsa korábban arra kérte a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvétvasárnap Magyarországon és a határon túl kapcsolódjanak be a Duna Televízióban közvetített ünnepi istentiszteletbe, „otthon terítsék meg az úrasztalát”, és a televíziós szertartást követve vegyék együtt, egy időben a kenyeret és a bort Kárpát-medence szerte.