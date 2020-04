Soros György az OTP-t is támadta

Magyarországon kívüli, intézményi befektetőknek is szerepe lehetett a forint árfolyamának legutóbbi mozgásaiban. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint Soros György pénzügyi alapjai is megpróbálhatták gyengíteni a magyar fizetőeszközt. A milliárdosnak nemcsak a migráció kezelésével kapcsolatban van nézeteltérése a magyar kormánnyal, évtizedekkel ezelőtt az OTP-t is megpróbálta a befolyása alá vonni, de az akkor, és azóta sem sikerült neki – hangzott el az M1 Híradójában.