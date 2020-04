Videó: A válság a spekuláció melegágya

Boris Johnson brit miniszterelnököt vasárnap kórházba szállították a koronavírus okozta megbetegedése miatt, és a hírre a font veszíteni kezdett értékéből. A jelenlegi bizonytalan gazdasági és devizaárfolyami kilátások miatt egyre több ország lehet olyan tőzsdespekulánsok célpontja, mint Soros György. Matteo Salvini, az olasz Liga párt vezetője egy hónappal ezelőtt figyelmeztetett a shortolásra, azonban a veszély nem múlt el – írja összeállításában a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az M1 Ma reggel című műsorában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense elmondta, Soros György a brit gazdaság megdöntésével, a font gyengítésével már 1992-ben is próbálkozott. A brit kormány éppen az Európai Unió elődjének számító európai árfolyam-mechanizmusba, az ERM-be akarta beléptetni a fontot. Az országban azonban magas volt a munkanélküliség, alacsony a termelékenység, erős volt az infláció, és lassult a gazdaság. Az ERM-be pedig mesterségesen magas árfolyamon került be a font.

Ezt azonnal felismerték a pénzügyi spekulánsok, és elkezdték támadni a fontot. A legádázabb akciót Soros György és az általa vezetett hírhedt befektetési alapja, a Quantum Fund hajtotta végre. Akkora pénzeszközöket mozgatott meg a font gyengítésére, hogy a londoni kormány sorozatos kamatemelései sem tudták ellensúlyozni a támadást.

Azt is elmondta, hogy „sem az Európai Unió, sem a britek nem tudják egyelőre, hogyan másszanak ki a válságból, amit a koronavírus-járvány okozni fog”. Hozzátette, az árfolyamok egymáshoz képest is ugrálhatnak, és ugrálhat az euró értéke a világpiacon is. Ezek egyelőre kiszámíthatatlan mozgásokat jelenthetnek, és a válság elkerülése érdekében a nem konzervatív eszközt is figyelembe kell majd venni mind a brit jegybanknak, mind pedig az Európai Központi Banknak az elkövetkezendő időben.

A koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági nehézségek és devizaárfolyam-változások tökéletes támadási felületet nyújthatnak a tőzsdespekulánsoknak.