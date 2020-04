Magyarország felkészült a járvány elleni küzdelemre

Megosztás Tweet



Magyarországnak vannak fegyverei a koronavírus ellen, és van elég muníciója – írta Maurer Szemere, a Századvég egészségügyi üzletágvezetője friss elemzésében. A szakértő szerint Magyarország három területen is különleges helyzetben van a járvány túléléséhez szükséges eszközöket tekintve: az egyik az egészségügyi ellátórendszer megszervezése, a második az ország vakcina- és gyógyszerfejlesztési kapacitása, a harmadik pedig a cselekvőképes kormány. Maurer Szemere szerint a koronavírus-pandémia okafogyottá tett számos, a magyar egészségügyi ellátórendszert érintő kritikát.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház koronavírus-fertőzések ellátására kijelölt intenzív osztálya (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Magyarországon március 4-én két iráni egyetemistánál mutatták ki elsőként a koronavírust. Mára pedig már a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, vagyis bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.

A világjárvány minden országot nehézségek elé állít. Magyarország azonban felkészült a járvány elleni küzdelemre – derül ki a Századvég Gazdaságkutató Intézet legfrissebb elemzéséből.

Van elég kórházi ágy és lélegeztetőgép

Magyarországon 702 kórházi ágy jut százezer lakosra, ez a negyedik legmagasabb arány az Európai Unióban (Olaszországban 318, Spanyolországban 297, az Egyesült Királyságban 254, Svédországban 222). A fővárosi és regionális járványkórházak kijelölése mellett egy új mobil járványkórházat is építenek Kiskunhalason.

A lélegeztetőgépek számát tekintve is jó helyzetben van Magyarország, már most több van, mint az olaszországi Lombardia tartományban. A járvány kirobbanásakor itthon 2560 lélegeztetőgép volt a kórházakban. Ezek mellé

még több mint száz új berendezés szállítására kötöttek szerződést.

A lélegeztetőgépek egy része már megérkezett Kínából. A kormány döntése értelmében az eszközök beszerzésére és a gazdaság segítésére is rendelkezésre állnak a pénzügyi források.

A vakcina- és gyógyszerkutatásokban Magyarország is részt vesz

„A koronavírus elleni védekezés akciótervére az ország éves jövedelmének mintegy húsz százalékát fordítjuk, azaz minden ötödik forintot a családok és a vállalkozások támogatására szán a kormány. Három alapot hozunk létre mintegy kétezermilliárd forintos összeggel” – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.

A járvány elleni védekezést az is segíti, hogy márciusban létrejött egy kutatócsoport, amely a vírus ellenszerének kifejlesztésén dolgozik. A vakcina- és gyógyszerkutatások, valamint a gyártás területén így Magyarország is egyenrangú félként vesz részt a világszinten zajló erőfeszítésekben. A magyar kutatóknak sikerült izolálniuk a koronavírust.

Meghatározták a teljes genetikai kódját, ami lehetővé teszi a hatóanyagok tesztelését.

A Századvég elemzésből az is kiderül, hogy a meghozott kormányzati intézkedések jelentős szerepet játszanak a járvány terjedésének csökkentésében.

Időben hozták meg a kellő intézkedéseket

Az operatív törzs és a belügyminiszter javaslatára a kormány arról döntött, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet az ország teljes területére.

A védekezésért felelős operatív törzs már februárban, az első ismert magyarországi fertőzés előtt megalakult. Egy héttel az első megbetegedések után pedig veszélyhelyzetet hirdetett a kormány.

Egyre szigorúbb intézkedések követték egymást, ahogy azt a járványhelyzet indokolta.

Például: a beutazási tilalom, a tömegrendezvények betiltása, a karanténszabályok bevezetése, a boltok és vendéglátóhelyek nyitvatartásának korlátozása vagy például köz- és felsőoktatás átállítása a digitális munkarendre.

Elindult a hivatalos tájékoztató oldal is, ahol a lakosság első kézből informálódhat a járvány aktuális helyzetéről. Kovács Zoltán államtitkár azt mondta: a magyar kormány időben hozott intézkedéseket a járvány ellen.

„Kellő időben, kellő intézkedéseket hozunk, hogy a lehető legkisebb kár érje az egészségügyben a magyar emberek egészségét, a gazdaságban pedig azokat a munkahelyeket, azokat a vállalkozásokat, amelyeknek talpon kell maradniuk, helyt kell állniuk a vírus által okozott globális és európai helyzetben is” – fogalmazott Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője az M1-en arról beszélt, hogy Magyarország felkészült a koronavírus elleni harcra.

Szakértők szerint: a bevezetett intézkedésekkel

Magyarország máris megelőzött sok ezer fertőzést, elkerült ezernyi kórházi ápoltat, megmentett több száz emberéletet,

és gyors lépések sorával számos fronton nemcsak sikerrel állt ellen a járványnak, hanem lépéselőnybe is került.

A kórházak folyamatosan készülnek

Folyamatosan készülnek a kórházak a koronavírus adta helyzetek megoldására: Kecskeméten huszonötről akár hatvanhét fősre bővíthető intenzívosztállyal, Kiskunhalason százötven férőhelyes mobil kórházzal, a Dél-pesti Kórházban pedig többek között elkülönített előszűrő konténerrel és hozzátartozói csomagleadóval is.

A kórházparancsnokok is összhangban végzik a munkájukat. A védőfelszereléseket szállító repülőgépek pedig folyamatosan landolnak teli raktérrel Ferihegyen, csak maszkból már harminchatmillió áll rendelkezésre az országban.

A kecskeméti kórházban teljesen elkészült az intenzív osztály, ahol ezentúl a koronavírus-fertőzötteket kezelik majd. A kórházban nemcsak

teljesen izolált kórtermeket, hanem szűrőpontokat is felállítottak,

illetve a közlekedési útvonalat is meghatározták az intézmény területén, hogy teljesen elkülönítsék a koronavírussal fertőzött embereket.

Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatója elmondta, felkészültek arra is, hogy szükség estén az ágyak számát akár hatvanhétre is tudják bővíteni.

Kiskunhalason a százötven férőhelyes mobil kórház szinte már teljesen elkészült.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet is felkészült az esetleges tömeges megbetegedésekre. Az intézmény igazgatója, Ralovich Zsolt elmondta, a kórházban egy elkülönített konténerben végzik majd az előszűréseket, a kikérdezést és a lázmérést is.

Nem ez az egyetlen változás az intézményben. Többek között egy hozzátartozói csomagleadót is kialakítottak, ahová meghatározott órában vihetik be a bent fekvő hozzátartozóknak szánt tiszta ruhákat a családtagok. A cél ezzel is az, hogy kisebb legyen a vírus terjedésének kockázata.

A kórházparancsnokok pedig már több mint egy hete munkába álltak. Németh Szilárd honvédelmi államtitkár úgy fogalmazott: a parancsnokok egyik legfőbb feladata a szükséges eszközök biztosítása, illetve az, hogy az információk is időben eljussanak mindenhova.

Folyamatosan bővül a készlet

Magyarország közben folyamatosan növeli a készleteit. Az elmúlt két hétben csaknem minden nap érkeztek védőfelszereléssel teli repülőgépek, csak kedden nyolc gép landolt Ferihegyen

több mint 137 ezer izolációs köpennyel és további védőfelszerelésekkel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán újabb szállítmányok érkezéséről számolt be egy videóban közösségi oldalán.

Emellett Magyarországon mintegy tízezer beteg ellátására elegendő gyógyszer is rendelkezésre áll. Ezeket Kínában fejlesztették, és a nemzetközi kutatások szerint ígéretes lehet a koronavírus ellen.